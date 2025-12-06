Salvador Nasralla insiste que va ganando; Nasry Asfura aventaja por casi 20 mil votos

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, insistió que las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre las "va ganando" su formación, según su recuento interno, algo que va a revertir el conteo actual oficial que da una leve ventaja a su oponente Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, y por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto. "En este momento el que va ganando es el Partido Liberal", dijo Nasralla en una declaración que dio en la sede del Consejo Central Ejecutivo de la formación, en Tegucigalpa, al reiterar que hay actas electorales que no han ingresado al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las que según él, va ganando. Esas actas, algunas del departamento de Cortés, norte, de tradición liberal, y de otras regiones, van a revertir los resultados contra Asfura, añadió, un recuento que encabeza está último por ahora por casi 20.000 votos.

Según los resultados oficiales preliminares del CNE, con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura seguía encabezando con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla sumaba 1.112.570 (39,49 %), una tendencia que se ha mantenido desde el jueves. Nasralla reiteró que su oponente ha tomado ventaja porque "había metido solamente actas de los departamentos donde el Partido Nacional gana, que son Lempira, Intibucá y La Paz", en el oeste del país, pero con las nuevas actas que serán incorporadas, de las que algunas "tienen inconsistencias", superará a Asfura por una amplia mayoría. El candidato liberal también exigió al CNE y la empresa que lleva el recuento de votos, "celeridad y solución en esto". "No es posible que tengan al pueblo hondureño en vilo, el pueblo hondureño merece respeto y necesitamos celeridad, solicitamos eso, respetuosamente, obviamente al CNE", enfatizó.