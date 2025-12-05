Nasralla asegura que actas con inconsistencia revertirán ventaja de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial Salvador Nasralla sostiene que gana las elecciones de Honduras, luego de publicar supuestas actas infladas a favor del Partido Nacional de Honduras durante el escrutinio de votos.
A través de su cuenta de X, el líder del Partido Liberal mencionó que más de 1,860 votos le han restado y que han inflado 26,994 votos a favor del los nacionalistas.
En la publicación, Nasralla adjuntó las 96 "actas infladas a favor del PNH (Partido Nacional de Honduras), pueden verificarlas".
De igual forma, mencionó que aún faltan 2,700 actas con inconsistencias por revisar.
El candidato presidencial ha denunciado que la empresa encargada de transmisión de resultados estaría frenando el ingreso de actas que le favorecen a él, mientras se aceleran las de Nasry "Tito" Asfura.
En un mensaje publicado en X/Twitter, Nasralla afirmó que “cientos de actas” no están siendo procesadas por la compañía ASD, sino enviadas directamente a escrutinio especial, presuntamente por mostrar ventaja para su candidatura.
Según explicó, esta supuesta manipulación afecta especialmente actas provenientes de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde asegura haber obtenido resultados sólidos.
El presidenciable liberal agregó que, si esta situación persiste, recurrirá a la revisión “voto por voto” para garantizar transparencia en el proceso.