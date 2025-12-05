Nasralla asegura que actas con inconsistencia revertirán ventaja de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial Salvador Nasralla sostiene que gana las elecciones de Honduras, luego de publicar supuestas actas infladas a favor del Partido Nacional de Honduras durante el escrutinio de votos.

A través de su cuenta de X, el líder del Partido Liberal mencionó que más de 1,860 votos le han restado y que han inflado 26,994 votos a favor del los nacionalistas.

En la publicación, Nasralla adjuntó las 96 "actas infladas a favor del PNH (Partido Nacional de Honduras), pueden verificarlas".