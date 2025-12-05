De la generación Z a baby boomers: las edades de los diputados del Congreso 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo Congreso Nacional para el período 2026-2030 no solo tendrá pluralidad de partidos políticos y diputados según su sexo, sino también por sus diferencias generacionales al ser un parlamento compuesto por jóvenes y adultos mayores. Con base a los candidatos a diputados que están ganándose un curul tras las elecciones del pasado 30 de noviembre, la edad mediana (entendida como el punto medio que divide en dos partes iguales la distribución de edades) en el nuevo parlamento sería de 44 años, según cálculos de la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus realizados a partir de la fecha de nacimiento de cada uno de los 128 diputados.

Apenas hay tres congresistas con menos de 30 años; 32 con edades entre los 30 a 39 años; 56 que se encuentran en una edad entre 40 a 49; entre los 50 a 59 años hay 22 legisladores; así como 15 superan los 60 años. Esto significa que el 69% ( 56 de los 128 diputados electos) tienen edades que oscilan entre los 30 a 49 años.

La diputada más joven, según los resultados actualizados el 5 de diciembre a las 03:33 de la tarde, tiene 25 años y es Jeniffer Alexandra Díaz Ponce de Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Yoro. En contraste, el más longevo es José Salomón Nazar, quien a sus 73 años se postuló como candidato por Francisco Morazán con el Partido Liberal.

Diversidad generacional

Este rotativo también analizó la generación a la que pertenecen los diputados: Baby Boomers, generación X, nillennials y generación Z. Aunque no existe una categorización generacional, este rotativo para sus cálculos tomó como referencia la categorización del Brookings Institution, organización dedicada a estudios de políticas públicas, económicas, demografía, estudios urbanos y demás. El Brookings Institution clasifica como baby boomers a los nacidos entre 1946 a 1964, generación X a quienes nacieron entre 1965 a 1980, millennials a los que pertenecen entre 1981 a 1996, y la generación Z conformada por quienes tienen su natalicio entre 1997 hasta 2012. Bajo este análisis, Honduras tendrá un Congreso mayoritariamente millennial con 66 diputados. Esto quiere decir, que un poco más de la mitad de la cámara legislativa estará representada por ciudadanos entre 29 a 44 años. La segunda generación con mayor presencia sería la generación X con 46, y en menor medida los Baby Boomers, con 13 congresistas y la generación Z con tres.

Edad según partido

EL HERALDO Plus hizo estimaciones sobre la mediana en la edad de los partidos políticos con participación en el Congreso Nacional. En cuanto a las tres fuerzas políticas mayoritarias —Partido Nacional, Partido Liberal y Libre—, este último tiene la bancada más joven, con una edad mediana de 42. Mientras tanto, la edad del Partido Nacional es de 44 años y la del Partido Liberal de 45. Los resultados arrojan que el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd) tiene la bancada de mayor edad con una mediana de 58 años. Cabe aclarar que el Pinu solo ha logrado posicionar dos diputados: Rolando Contreras (67 años) y Cárlenton Dávila (49 años). La Democracia Cristiana está sacando dos diputados, cuya edad mediana es 48 años. Uno es Osman Chávez (41 años) y Godofredo Fajardo (54 años).

El partido oficialista y los nacionalistas fueron los únicos que tienen diputados menores de 30 años. Dos son de Libre y uno del Partido Nacional. En los cinco partidos políticos en la contienda electoral, sus bancadas están compuestas mayoritariamente por personas entre los 40 a 59 años. Además, el Partido Nacional tiene en sus filas a ocho legisladores con al menos seis décadas de vida. Libre tiene dos diputados que superan los 60 años, el Partido Liberal cuatro y el Pinu uno.

Al hacer una radiografía generacional, los millennials y los Gen X predominan en las cinco bancadas del Poder Legislativo. Tanto Libre como el Partido Liberal cuentan con 21 millennials y nueve Gen X respectivamente. Por su parte, el Partido Nacional tiene 24 millennials y 21 Gen X. La DC tiene a un diputado millennial y otro Gen X, mientras el Pinu a uno de la Gen X y a un baby boomer. Respecto a este último grupo generacional, los liberales y Libre tienen a dos diputados boomers, el Partido Nacional tres y el Pinu uno.

Valorar calidad, no edad

El artículo 185 de la Constitución establece que para aspirar a una diputación se debe tener como mínimo 21 años de edad, sin existir una edad tope para postular una candidatura u ostentar el cargo. Esto da luz verde a que una persona que cumpla con la mayoría de edad tiene derecho a ser congresista. Muchas personas suelen cuestionar a algunos diputados por ser muy jóvenes, argumentando que les falta experiencia. Por el otro extremo, hay sectores que expresan no estar de acuerdo en que una persona demasiado mayor esté en el Congreso Nacional, alegando factores como la salud, energía o al señalar que no les parece justo que ellos gocen de una diputación mientras muchas personas después de los 35 años tienen dificultades para conseguir empleo. A criterio del abogado y analista Lester Ramírez, la edad no es un factor que condicione el buen o mal desempeño de un legislador. "Eso no es un problema. El problema es la calidad de la persona, la calidad de del diputado", aseveró. Ramírez indicó que además de los requisitos que establece la ley, los votantes deben tomar muy en cuenta los valores de los candidatos así como su experiencia laboral para que estos no improvisen en la cámara legislativa. "Si van a improvisar, rápido los coopta el sistema", agregó. El entrevistado consideró que la representación de la juventud en el Congreso puede traerle beneficios a este sector de la población, tales como la generación de empleo. Asimismo, planteó que se debería conformar una bancada de la juventud, integrada por todos los diputados menores de 35 años indistintamente de su partido político. Esto podría ser una oportunidad para trabajar en una agenda legislativa que responda a los intereses de los jóvenes con proyectos a nivel departamental y políticas de estado. No descarta que diputados jóvenes presenten proyectos beneficiosos, pero aconsejó en que deben ser asesorados por aquellos que cuentan con más experiencia. Por otro lado, señaló que diputados jóvenes y mayores se pueden complementar con nuevas ideas y experiencia, dando como resultado el éxito. También manifestó que congresistas mucho mayores que ya tienen una trayectoria consolidada o aquellos que aspiran por primera vez teniendo una avanzada edad pueden dar aportes beneficiosos desde el Congreso Nacional. Citó a Doris Gutiérrez, exdiputada del Pinu, como ejemplo de personas con buena trayectoria. "En aquellos tiempos Doris Gutiérrez era una señora mayor, pero hacía un buen trabajo", afirmó. "No hay que discriminar por edad. La edad no es sinónimo de malos resultados", reiteró.

Conozca las edades de los diputados