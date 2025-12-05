De la generación Z a baby boomers: las edades de los diputados del Congreso 2026-2030

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El próximo Congreso Nacional para el período 2026-2030 no solo tendrá pluralidad de partidos políticos y <b>diputados</b> según su sexo, sino también por sus diferencias generacionales al ser un parlamento compuesto por jóvenes y adultos mayores.Con base a los candidatos a diputados que están ganándose un curul tras las elecciones del pasado 30 de noviembre, la edad mediana (entendida como el punto medio que divide en dos partes iguales la distribución de edades) en el nuevo parlamento sería de 44 años, según cálculos de la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus realizados a partir de la fecha de nacimiento de cada uno de los 128 diputados.