Nuevo Congreso necesita de un presidente demócrata y respetuoso de la Constitución

Martínez consideró que entre los principales retos que tendrá el nuevo presidente del Legislativo está la obligación de reconstruir el Congreso Nacional; la segunda tarea es que hay que reformar el Reglamento Interno para devolverle el carácter democrático y, por otro lado, reconstruir las instituciones.<a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/juristas-fiscal-general-vulnero-ley-intervencion-comunicaciones-revelar-audios-CL27975799#google_vignette">“Hay que reconstruir la Fiscalía General de la República.</a> El comportamiento del fiscal, <b>Johel Zelaya, </b>ha sido que en vez de representar a la sociedad, ha representado al partido de gobierno. Y eso hay que corregirlo desde el Congreso Nacional", consideró.También ve necesario corregir el funcionamiento de las Fuerzas Armadas “para que la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto la haga el <b>Congreso Nacional </b>y no el Poder Ejecutivo, porque los militares no pueden estar sometidos a las veleidades de los políticos, como lo ha confirmado <b>Roosevelt Hernández</b>, es una amenaza para la tranquilidad y la existencia del país”.Para él también es necesario revisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, porque el hecho que la presidente de la Corte se haya opuesto a la suspensión del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/oposicion-pide-fuerzas-armadas-respetar-improbacion-estado-excepcion-aprobado-sesion-extraordinaria-elecciones-honduras-2025-FN28251895" target="_blank">estado de sitio</a> es una manifestación que compromete su imparcialidad y su distanciamiento de la militancia política.Y, al final, "me parece que el Congreso Nacional tiene que facilitar las condiciones para que puedan las fuerzas políticas pactar un plan de desarrollo para recuperar el país. El daño que le ha hecho Venezuela y el <b>gobierno de Xiomara Castro</b> al país en estos cuatro años es más grande que el que hizo Juan Orlando Hernández al reelegirse de manera inconstitucional".Sobre el tema de las reformas electorales, sobre todo con la segunda vuelta, dijo que debe empezar a estudiarse.Lester Ramírez, por su parte, consideró que la nueva Junta Directiva del Legislativo debe conformarse con diputados de todas las bancadas, capaces de llegar a consensos ya que siempre será necesario negociar algunos acuerdos de gobernabilidad.“A mí me parece que el nuevo presidente tiene que ser una persona con bastante experiencia en el Congreso, una persona que pueda hablar con todas las bancadas, una persona que no sea mangoneado por el Ejecutivo, una persona que conozca las necesidades de los gobiernos a nivel local”, demandó Ramírez.Explicó que en el primer año se tiene que plantear una agenda más orientada a impulsar los cambios que en materia de legislación, porque urgen al país para fomentar la inversión y el desarrollo económico.Además, "creo que se tiene que hacer una revisión de lo que es el Fondo Departamental y yo no creo que lo vayan a derogar, pero sí tienen que darle mayores controles, porque ese ese es un foco de corrupción"."Así como se marca la tendencia en el TREP en cuanto a las diputaciones, está claro que ambos partidos, Nacional y Liberal, se van a necesitar uno al otro, por lo que desde la conformación de la Junta Directiva en el Congreso debe haber armonía para que no se vuelva a repetir la ilegitimidad con fue electo Redondo; eso hay que revertirlo”, sugirió Ramírez.