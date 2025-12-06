Regresan a las urnas: ¿Por qué se repetirán las elecciones en San Antonio de Flores este domingo?

El proceso para volver a instalar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) avanza. Ya se reunió la coordinación en el municipio de San Antonio de Flores, con la presencia de las Fuerzas Armadas de Honduras y representantes del Consejo Nacional Electoral, previo al desarrollo de las Elecciones Generales 2025 en esta zona del oriente del país. Además, esta mañana salió el material electoral para el municipio.