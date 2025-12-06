Regresan a las urnas: ¿Por qué se repetirán las elecciones en San Antonio de Flores este domingo?

El municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, volverá a las urnas este domingo 7 de diciembre, luego de que la jornada electoral del pasado 30 de noviembre no pudiera realizarse.
El proceso para volver a instalar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) avanza. Ya se reunió la coordinación en el municipio de San Antonio de Flores, con la presencia de las Fuerzas Armadas de Honduras y representantes del Consejo Nacional Electoral, previo al desarrollo de las Elecciones Generales 2025 en esta zona del oriente del país. Además, esta mañana salió el material electoral para el municipio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el pasado martes que las Elecciones Generales 2025 deberán repetirse en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, el próximo domingo 7 de diciembre, debido a irregularidades que impidieron la instalación de varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) el día de los comicios. Aquí los detalles
La medida se tomó tras los incidentes reportados durante la jornada electoral nacional del pasado domingo 30 de noviembre de 2025, cuando no se pudieron instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) correspondientes a dicha localidad.
La decisión responde a denuncias de tráfico de credenciales y a la supuesta intervención del actual alcalde y candidato del Partido Liberal, quien habría arrebatado credenciales a los ciudadanos que integrarían las mesas electorales.
"Según la información que circula en medios de comunicación y como un hecho notorio de conocimiento público, no se instalaron las diecisiete (17) JRV correspondientes a este municipio 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851, 8852 y 8853", posteó el CNE.
Tras verificarse que en San Antonio de Flores no existieron garantías mínimas para la instalación de las JRV, el pleno resolvió convocar nuevamente a elecciones municipales, legislativas y presidenciales en esa localidad.
El CNE señala que la Ley Electoral establece que la suspensión de una elección o escrutinio solo procede cuando existen causas de fuerza mayor que hagan imposible la realización del proceso.
Los denunciantes expresaron que el alcalde y candidato les arrebató las credenciales, imposibilitando la instalación de las JRV.
La decisión quedó oficializada mediante la Certificación 2850-2025, emitida por la Secretaría General del órgano electoral, en la que se detalla que el pleno de consejeros aprobó por unanimidad reprogramar la elección exclusivamente para ese municipio.