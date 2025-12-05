Así van quedando las alcaldías de Comayagua, según resultados preliminares del CNE

Tras las elecciones generales del pasado domingo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado a conocer de manera preliminar cómo van quedando las alcaldías en en los 21 municipios del departamento de Comayagua. Aunque todavía sigue el escrutinio de actas, lo que indica que el resultado podría variar, así van quedando los candidatos a alcaldes que van ganando.
En el municipio de Ajuterique va liderando el candidato a alcalde por el Partido Nacional, Mario Rodolfo Palencia Serrano con 2,233 votos y en segundo lugar, José Alejandro Rivera Velázquez, de Libertad y Refundación con 2,166 votos.
En el municipio de Comayagua, va liderando el candidato a alcalde por el Partido Liberal, Carlos Miranda Canales, quien ha ganado durante varios periodos. En esta ocasión lidera con 26,476 votos, le sigue, el candidato de Libre, Julio Josué Acosta Boquín, con 10,538 votos.
En el municipio El Rosario la municipalidad va liderada por el Partido Nacional, con 5,594 votos, su candidato es Julio José Padilla Rivera. En segundo lugar figura Marco Tulio Machado Caballero de Libre, con 2,505 votos.
En Esquías, va ganando el candidato nacionalista Maximiliano Euceda Rodríguez, con 2,608 votos. En segundo lugar aparece el candidato de Libre, David Antonio Bueso Escoto, con 1,031.
En el municipio de Humuya, va liderando la municipalidad el Partido Nacional, con 405 votos, su candidato es Abel Solórzano Solano. En segundo lugar figura el partido Todos por Humuya, con su aspirante a regidora, Vivian Arely Moreno.
En el municipio de La Libertad, va ganando la municipalidad hasta ahora, el partido Libertad y Refundación, con 3,047 votos, con su candidato Samuel Romero Cubas. En segundo lugar, aparece el Partido Nacional, con su candidato, José Delmis Suazo Amaya, quien lleva acumulados hasta ahora 2,745 votos.
En el municipio de La Trinidad, va liderando la municipalidad el partido Libertad y Refundación, con su candidato Carlos Omar Chávez Sánchez, con 1,073 votos. El aspirante del Partido Nacional, Ever Adolfo Sandoval Hernández, quien acumula hasta ahora 825 votos.
En Lamaní va ganando el pase a la municipalidad el partido Libre, con 1,622 votos. Su candidata a alcaldesa es Nelly María Bonilla Velásquez. En el segundo lugar de la contienda, figura el Partido Nacional con 1,162 votos, su candidato es Juan Arnold Bulnes.
En el municipio de las Lajas, el candidato a la alcaldía que va ganando es Manuel de Jesús Urbina, del Partido Liberal, con 4,224 votos. En segundo lugar, aparece Rafael Romero Flores, de Libre, con 704 votos.
En Lejamaní, Francisco Méndez Rodríguez, es el aspirante a la alcadía por el partido Libertad y Refundación. Va liderando con 2,235 votos. En segundo lugar aparece José Marvin Suazo, del Partido Nacional, quien acumula hasta ahora 1,557 votos.
En Meambar, el Partido Nacional va liderando la municipalidad con su candidato Adán Rivera Padilla, quien acumula 2,323 votos, según los datos preliminares del CNE. En segundo lugar, aparece Libre con 1,642 votos, con su representante Isaías Flores Murillo.
En el municipio de Minas de Oro, lidera la municipalidad el Partido Liberal de Honduras, con 3,461 votos, y su candidato, Mario Aníbal Zúniga Zúniga. En segundo lugar, compite Jorge Alberto Palma Santos, de Libertad y Refundación, con 1,471 votos.
En Ojos de Agua, la competencia por la municipalidad está reñida. Va liderando el Partido Nacional, con 1,788 votos, y su candidata, Xiomara Ulloa Flores. Le sigue, Gaspar Rigoberto Ulloa Anariba, de Libertad y Refundación, con 1,649 votos.
En San Jerónimo, el Partido Nacional lleva la delantera con 5,837 votos, con su candidato, Wilmer Evelio Mendoza. Mientras que, Olbin Saúl Bonilla Márquez, de Libertad y Refundación, aparece en segundo lugar con 3,160 votos.
En San José de Comayagua, va ganando el candidato a alcalde, Melkin Nahúm Muñoz García, por el Partido Nacional, con 1,767 votos. Mientras que, José Ramón Mancía, representante de Libre, se mantiene en el segundo lugar, con 1,337 votos.
En el municipio de San José del Potrero, va liderando la competencia, Renán Alexis Rodríguez, por Libertad y Refundación, con 1,563 votos. Mientras que, Aldy Orlando Berrios Cuello, del Partido Liberal, va en segundo lugar, con 1,185 votos.
En San Luis, el candidato a la alcaldía, Leny Flores Suazo, va liderando por el Partido Liberal, con 2,689 votos. Le sigue, Eduin Osea Bulnes Soler, de Libre, con 1,272 votos.
En el municipio de San Sebastián, Luis Enrique Girón va liderando por Libre, con 1,218 votos. Le sigue, Denis Sady Santos Salinas, del Partido Nacional, con 832 votos.
En Siguatepeque, es el Partido Nacional el que lleva la delantera, con su candidato, Jorge Alfredo Valeriano Pinto, con 15,253 votos. En segundo lugar, figura el aspirante del Partido Liberal, Carlos Luis Reyes Flores, con 13,272 votos.
En el municipio de Taulabé, Denis Omar Membreño Galindo lleva la delantera, por el Partido Nacional, con 5,439 votos. Le sigue, Lectonio Maldonado, por el Partido Liberal, con 4,327 votos.
En el municipio Villa de San Antonio, va liderando el partido Sigamos Asegurando Juntos, el Desarrollo de Nuestro Municipio, con 3,214 votos. Su representante es Nestor Joel Mendoza Molina. En segundo lugar, sigue el Partido Nacional, representado por el candidato a alcalde, Fabricio Armando Velásquez Inestroza, quien hasta ahora acumula 3,202 votos.