Así van quedando las alcaldías de Comayagua, según resultados preliminares del CNE

Tras las elecciones generales del pasado domingo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado a conocer de manera preliminar cómo van quedando las alcaldías en en los 21 municipios del departamento de Comayagua. Aunque todavía sigue el escrutinio de actas, lo que indica que el resultado podría variar, así van quedando los candidatos a alcaldes que van ganando.