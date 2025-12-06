CNE extiende plazos para impugnar actas y pedir recuentos de votos

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este sábado -6 de diciembre- que extenderá los plazos para que los partidos políticos y candidaturas independientes puedan presentar recursos relacionados con las elecciones generales realizadas el pasado 30 de noviembre.
En pocas palabras, los políticos tendrán más tiempo para poder interponer acciones de nulidad, solicitudes de revisión de actas y pedidos de recuento de votos.
La medida se toma debido a los retrasos en el procesamiento de resultados y a la indisponibilidad de la página oficial del CNE, que ha dificultado el acceso a información electoral preliminar.
“Ante las demoras en el procesamiento de los resultados electorales y la indisponibilidad de la página de divulgación de resultados, se ha acordado una prórroga para Acciones de Nulidad, Revisiones y Recuentos Especiales”, aseguró la institución a través de un comunicado.
En cuanto a las nuevas fechas, el CNE informó que las acciones de nulidad administrativa ahora podrán presentarse hasta el lunes 8 de diciembre a las 12:00 del mediodía, añadiendo dos días y medio, adicionales al plazo original.
Por otra parte, quienes necesiten solicitar revisiones o recuentos especiales tendrán tiempo hasta el lunes 15 de diciembre a las 12:00 del mediodía, fecha que extiende en cinco días el límite establecido previamente.
El CNE informó que quienes deseen presentar impugnaciones o recuentos deberán hacerlo en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, ubicada temporalmente en el Hotel Plaza del General, colonia Palmira, en Tegucigalpa.