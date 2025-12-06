CNE extiende plazos para impugnar actas y pedir recuentos de votos

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este sábado -6 de diciembre- que extenderá los plazos para que los partidos políticos y candidaturas independientes puedan presentar recursos relacionados con las elecciones generales realizadas el pasado 30 de noviembre.

En pocas palabras, los políticos tendrán más tiempo para poder interponer acciones de nulidad, solicitudes de revisión de actas y pedidos de recuento de votos.

La medida se toma debido a los retrasos en el procesamiento de resultados y a la indisponibilidad de la página oficial del CNE, que ha dificultado el acceso a información electoral preliminar.