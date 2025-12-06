Salvador Nasralla pide revisión minuciosa tras "irregularidades" en más de 5 mil actas

Aunque Asfura tiene más de 19 mil votos de ventaja en la última actualización del CNE, Nasralla dice que su equipo con actas físicas prueba su triunfo

    Nasralla reiteró que la revisión de las actas es fundamental para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

  • 06 de diciembre de 2025 a las 12:18

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, hizo una petición para poder realizar una revisión detallada de las actas electorales tras detectar irregularidades en el proceso de conteo.

Según denunció Nasralla en su cuenta de X, en más de 5,000 actas se han identificado inconsistencias y errores graves que podrían estar "alterando la voluntad del pueblo" demostrada en las urnas.

Ante esta situación, el político pidió que se realice una revisión minuciosa, incluyendo, si fuese necesario, la verificación voto por voto.

Señaló que, de acuerdo con el reglamento electoral vigente, las "autoridades tienen hasta el 29 de diciembre para completar la revisión de las actas".

El líder del partido liberal señaló que su departamento de cómputo ha revisado el 100% de las actas físicas y que los resultados de su análisis demuestran que él ganó las elecciones generales.

La solicitud de revisión se produce en un contexto de tensión política en el país, donde los resultados finales aún no han sido oficialmente revelados tras casi una semana de haberse llevado a cabo las elecciones.

Los resultados de las elecciones generales no se han movido desde el viernes por la tarde, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

