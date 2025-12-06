TJE estará operando en días inhábiles en el marco de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) anunció la habilitación de días y horas inhábiles con el fin de asegurar el correcto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en el marco del proceso electoral en curso.
Según lo informado, el Pleno de Magistrados tomó esta decisión en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y de las facultades otorgadas por el Decreto 85-2024, que regula diversas atribuciones del órgano electoral especializado.
La resolución habilita formalmente el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026, lapso durante el cual se garantizará la continuidad de los plazos y actuaciones procesales que forman parte de los recursos y procedimientos electorales.
El TJE recordó a los usuarios que, antes de presentar un recurso ante el Tribunal, es obligatorio agotar la vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El comunicado subraya que este requisito es indispensable para que los expedientes puedan ser admitidos y tramitados conforme a los procedimientos establecidos.
La Secretaría General será la responsable de brindar información actualizada sobre la presentación y seguimiento de expedientes. Mientras tanto, se habilitó el correo electrónico vperalta@tje.hn y el número telefónico 9881-948, donde se proporcionará asistencia para trámites jurisdiccionales.