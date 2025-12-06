TJE estará operando en días inhábiles en el marco de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) anunció la habilitación de días y horas inhábiles con el fin de asegurar el correcto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en el marco del proceso electoral en curso.

Según lo informado, el Pleno de Magistrados tomó esta decisión en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y de las facultades otorgadas por el Decreto 85-2024, que regula diversas atribuciones del órgano electoral especializado.

La resolución habilita formalmente el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026, lapso durante el cual se garantizará la continuidad de los plazos y actuaciones procesales que forman parte de los recursos y procedimientos electorales.