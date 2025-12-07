Cuándo inicia el escrutinio especial, clave para definir al ganador de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- A más de una semana de haberse realizado el proceso electoral general de 2025, ninguno de los candidatos ha podido declararse ganador; todos siguen a la expectativa del conteo general de votos, que esta semana debería entrar en su fase decisiva. En total, 16,858 de 19,152 actas han sido transmitidas por el sistema instalado por la empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, S.A.S. (Grupo ASD, S.A.S.), de Colombia, lo que equivale al 88.02%. Faltan por procesar 2,294 actas. No obstante, de las actas transmitidas, 2,407 presentan inconsistencias que deberán resolverse en los próximos días para emitir un veredicto final. Las autoridades electorales indicaron que para esta semana está programada la transmisión de las actas faltantes —aquellas que no lograron transmitirse el día de las elecciones y que, por lo tanto, serán enviadas desde el Centro Logístico Electoral (CLE)—. El artículo 284 de la Ley Electoral de Honduras establece que el CNE debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar 30 días calendario después de efectuados los comicios y ordenar, al día siguiente, su publicación en el diario oficial La Gaceta, comunicándola a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde el primer corte que dieron los consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa— la noche del domingo 30 de noviembre, estaba claro que la competencia sería entre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional. En cambio, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), se ha mantenido en el tercer lugar, con una carga de marcas que no representa competencia para quienes lideran el proceso. Entre una avalancha de fallas tecnológicas provocadas por la empresa contratada para brindar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el escrutinio y la divulgación de los resultados electorales —que han generado un derrame de dudas— avanzaban a cuentagotas. Sin embargo, este fin de semana el conteo permaneció completamente paralizado.

Los presidenciables, los partidos políticos y la ciudadanía en general se mantienen a la expectativa sobre quién gobernará Honduras durante los próximos cuatro años (2026-2030), mientras que desde varios sectores se pide a los contendientes respetar los resultados y permitir que el país tenga paz y tranquilidad. Mientras tanto, el conteo de los datos se comporta como una montaña rusa, con cambios impredecibles en los resultados debido a la estrecha diferencia —de menos de un punto porcentual— entre los dos candidatos que encabezan la contienda.

Kelvin Aguirre, exconsejero del CNE, explicó a EL HERALDO que hay procesos en desarrollo que forman parte del funcionamiento normal del TREP; es decir, procesar las actas en el orden en que son recibidas y validadas por el sistema. No se escoge un departamento ni se hace de manera selectiva. “El sistema no ordena, no prioriza ni clasifica actas; es simplemente un flujo automático conforme fueron llegando después de ser procesadas y transmitidas desde los centros de votación, y de conformidad con el orden del repliegue aprobado por el pleno del CNE para las rutas del transporte electoral”, apuntó. Al mismo tiempo, Aguirre destacó que no existe ningún sistema de TREP que cargue primero los votos de un partido y luego los de otro; lo que ocurre es que hay departamentos o municipios donde cada partido tiene fortalezas históricas, que son sus bastiones. Si esas zonas transmiten más rápido o más lento, puede dar la impresión de que un partido aparece primero y luego el otro, pero eso es completamente circunstancial; no es una manipulación del sistema, explicó.

Así se desarrolla el escrutinio

La consejera López, por su parte, afirmó que, como CNE, avanzan de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El objetivo de esta última, pero decisiva actividad sigue siendo el mismo: ofrecer a la ciudadanía un resultado que refleje de manera precisa y verídica la voluntad expresada por el pueblo en las urnas el pasado domingo 30 de noviembre. La consejera destacó que, para completar el escrutinio, el CNE ha trabajado en dos procesos. El primero fue la contingencia uno, que consiste en incorporar a la divulgación de resultados las actas que, habiendo sido procesadas en la JRV el 30 de noviembre, no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación. El segundo proceso se denomina contingencia dos, mediante el cual se incluyen en el sistema las actas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas por la JRV el día de las elecciones. Esta etapa debía avanzar entre el viernes, sábado y domingo pasado, pero no se tuvo mayor progreso, según las declaraciones de las propias autoridades electorales.

Durante el proceso de contingencia dos se deben transcribir de manera fiel y transparente aquellas actas que no han sido recibidas desde el sistema TREP ni desde la contingencia uno, para lo cual debe haber presencia de observadores de los partidos políticos, declaró López. Una vez desarrollados todos estos pasos, se completará el cómputo del 100% de las actas en los 18 departamentos de Honduras, incluyendo las correspondientes al voto en el exterior. La consejera resaltó que han observado denuncias de distintos actores políticos sobre algunas actas declaradas inconsistentes; sin embargo, la ciudadanía ha podido constatar que dichas actas están efectivamente catalogadas como inconsistentes en la divulgación nacional y no forman parte de la sumatoria de votos. Al mismo tiempo, explicó que la Ley Electoral establece los mecanismos para impugnar o revisar actas con inconsistencias divulgadas, e invitó a quienes lo requieran a utilizar las vías jurídicas pertinentes en caso de tener inconformidades. Para ello, el Consejo Nacional Electoral emitió previamente un reglamento en el que se detallan los términos establecidos por la ley para desarrollar este procedimiento. Por su parte, la consejera presidenta del CNE agregó que el escrutinio especial estará a cargo de juntas especiales de verificación y recuento, que funcionarán de forma autónoma como una Junta Receptora de Votos, tal como se conformaron el día de las elecciones. Estas mesas están integradas por personas propuestas por los partidos políticos en contienda; por lo tanto, tienen una responsabilidad fundamental en este proceso, que además está abierto a la observación electoral. El trabajo de estas urnas será transmitido las 24 horas del día, hasta que culmine el conteo, ya que se han instalado cámaras en los lugares donde se realizan los escrutinios especiales, las cuales enfocan cada una de estas urnas. Eso significa que todo este trabajo es público y sujeto a observación. La consejera señaló que este procedimiento se realiza porque hay casos en los que las actas de las JRV presentan inconsistencias insalvables y, junto con las contingencias, permitirá completar el escrutinio final del 100% de los votos, tal como lo manda la Ley Electoral de Honduras. Al mismo tiempo, advirtió que, a medida que avanzan los procedimientos de contingencia y escrutinio especial, los resultados de todas las candidaturas en todos los niveles electivos van variando. “Los porcentajes de votos aumentan o disminuyen; esto continuará sucediendo hasta el momento en que se cierre el cómputo y no haya más actas o votos por computar”, enfatizó Hall. Afirmó que todos estos procedimientos requieren tiempo, pero son necesarios e ineludibles porque permiten asegurar que el escrutinio final exprese de manera fiel la voluntad ciudadana y otorgue legitimidad a las autoridades que comenzarán su mandato en 2026.

Elecciones cerradas

Para los expertos en temas electorales, como nunca antes en la historia democrática de Honduras es necesario contar hasta la última acta, debido a lo ajustados que han sido los resultados electorales hasta el momento. El analista político Lester Ramírez destacó que en este proceso electoral existe una competencia extremadamente cerrada y que lo más probable es que el próximo presidente de Honduras sea elegido con una diferencia de entre dos y tres puntos porcentuales. “Esto quiere decir que quien pierda debe reconocer al ganador, y el ganador debe abrir espacios para la gobernanza, no solamente en el Congreso Nacional, sino también en el Poder Ejecutivo e incluir a la ciudadanía”, explicó.

Por su parte, Aguirre señaló como un lunar negro en el proceso la denuncia realizada por las consejeras López y Hall sobre la decisión de la empresa Grupo ASD de detener la divulgación de resultados por “mantenimiento” en pleno escrutinio. “Eso es grave y está fuera de los estándares internacionales”, afirmó. El fin de semana pasado, ambas consejeras indicaron que las dificultades siguieron, pero responsabilizaron a la empresa contratada. "Problemas técnicos al pleno, ajenos a nuestro equipo técnico y propios de la empresa adjudicada han producido las dificultades que enfrentamos, que se solucionarán", dijo Hall. Explicó que el TREP y el sistema de divulgación de resultados electorales deben mantenerse en operación continua desde el día de la elección hasta finalizar el escrutinio general definitivo; pero, al ser procesos paralelos, cualquier interrupción genera incertidumbre y afecta la confianza en el proceso electoral.