Cuándo inicia el escrutinio especial, clave para definir al ganador de las elecciones

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> A más de una semana de haberse realizado el proceso electoral general de 2025, ninguno de los candidatos ha podido declararse ganador; todos siguen a la expectativa del conteo general de votos, que esta semana debería entrar en su fase decisiva.En total, <b>16,858 de 19,152 actas</b> han sido transmitidas por el sistema instalado por la empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, S.A.S. (Grupo ASD, S.A.S.), de Colombia, lo que equivale al 88.02%.Faltan por procesar 2,294 actas. No obstante, de las actas transmitidas, <b>2,407 presentan inconsistencias </b>que deberán resolverse en los próximos días para emitir un veredicto final.Las autoridades electorales indicaron que para esta semana está programada la transmisión de las actas faltantes —aquellas que no lograron transmitirse el día de las elecciones y que, por lo tanto, serán enviadas desde el Centro Logístico Electoral (CLE)—.El artículo 284 de la Ley Electoral de Honduras establece que el CNE debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar 30 días calendario después de efectuados los comicios y ordenar, al día siguiente, su publicación en el diario oficial La Gaceta, comunicándola a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales.Desde el primer corte que dieron los consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa— la noche del domingo 30 de noviembre, estaba claro que la competencia sería entre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional.En cambio, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), se ha mantenido en el tercer lugar, con una carga de marcas que no representa competencia para quienes lideran el proceso.Entre una avalancha de fallas tecnológicas provocadas por la empresa contratada para brindar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el escrutinio y la divulgación de los resultados electorales —que han generado un derrame de dudas— avanzaban a cuentagotas. Sin embargo, este fin de semana el conteo permaneció completamente paralizado.