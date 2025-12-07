Honduras cumple dos días sin actualización en los resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo 7 de diciembre se cumplieron 48 horas, es decir, dos días sin actualizaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los resultados de las elecciones generales de Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre. El último avance del conteo se reflejó el viernes -5 de diciembre- alrededor de las 5:30 de la tarde. Han transcurrido más de 48 horas desde entonces y aún no hay ninguna noticia sobre el escrutinio. Los ciudadanos y autoridades de partidos políticos, así como los aspirantes con sus candidaturas en juego, se mantienen con una enorme incertidumbre y, en algunos casos, desconfianza en el avance del proceso electoral.

La última explicación brindada por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, es que la caída de la página, donde se transmiten los resultados preliminares, se debe a "problemas técnicos" de la empresa contratada. Hall aseguró que aunque "este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", la falla obedece a "problemas técnicos ajenos al pleno y ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada, para disminuir la incertidumbre". Cabe destacar que, esta no es la primera vez que la transmisión de resultados es interrumpida durante el proceso; el problema se ha repetido en múltiples ocasiones desde que inició el escrutinio. Los últimos resultados que se dieron a conocer le daban la ventaja al candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, con más de 1,132,000 votos a su favor.

Sin embargo, los datos no brindan ninguna certeza a la población, ya que el candidato del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, lo sigue muy de cerca con más de 1,112,000 votos. Es decir que, la diferencia es de un poco más de 19,000 sufragios. La competencia entre ambos candidatos se ha mostrado bastante reñida, desde el primer día; sin embargo, el lento avance del escrutinio, más los problemas en la divulgación de resultados, han empeorado la tensión en torno a la interrogante de quién ganó realmente las elecciones. Dirigentes políticos han mostrado su descontento con la situación. “¿Por qué el CNE no ha reanudado la transmisión de las actas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio y secreto?”, cuestionó el candidato a diputado del PL, Rashid Mejía.