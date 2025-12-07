Diez menores ingresados con quemaduras por pólvora este año registra CEHNIQ

De acuerdo con el reporte oficial, el 80% de los casos actuales están relacionados con quemaduras por líquidos calientes , siendo esa una de las causas más frecuentes y la que provoca mayores daños físicos de los menores.

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Hondureño para el Niño Quemado ( CEHNIQ ) confirmó que 10 niños permanecen hospitalizados por diferentes tipos de quemaduras .

Las autoridades del CEHNIQ explicaron que la mayoría de los accidentes ocurren dentro del hogar, principalmente por derrames de agua o alimentos calientes, situaciones que podrían prevenirse con mayor supervisión y medidas de seguridad básicas.

El centro especializado también informó que, en lo que va de 2025, diez niños han resultado lesionados por pólvora. Nueve de estos incidentes se registraron entre enero y octubre.

El caso más reciente ocurrió en noviembre, marcando el inicio de la temporada navideña, que es cuando lamentablemente los casos aumentan debido a la manipulación de cohetes.

Aunque la cifra actual es menor comparada con años anteriores, especialistas advierten que el peligro aumenta conforme se acerca diciembre, cuando se incrementa el uso de cohetes, morteros y otros explosivos.

Las estadísticas históricas del CEHNIQ revelan que durante 2024 se atendieron 42 casos de niños y adolescentes quemados o mutilados por pólvora, un número que evidencia la persistencia de esta problemática a pesar de campañas preventivas y regulaciones municipales.