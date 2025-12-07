  1. Inicio
Diez menores ingresados con quemaduras por pólvora este año registra CEHNIQ

Durante 2024 el centro atendió 42 casos de niños y adolescentes quemados o mutilados por la manipulación de artefactos hechos a base de pólvora.

  • 07 de diciembre de 2025 a las 15:32
Los médicos hacen un llamado a los padres de familia a que no permitan que sus hijos manipulen cohetes durante las festividades dicembrinas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Hondureño para el Niño Quemado (CEHNIQ) confirmó que 10 niños permanecen hospitalizados por diferentes tipos de quemaduras.

De acuerdo con el reporte oficial, el 80% de los casos actuales están relacionados con quemaduras por líquidos calientes, siendo esa una de las causas más frecuentes y la que provoca mayores daños físicos de los menores.

Las autoridades del CEHNIQ explicaron que la mayoría de los accidentes ocurren dentro del hogar, principalmente por derrames de agua o alimentos calientes, situaciones que podrían prevenirse con mayor supervisión y medidas de seguridad básicas.

El centro especializado también informó que, en lo que va de 2025, diez niños han resultado lesionados por pólvora. Nueve de estos incidentes se registraron entre enero y octubre.

El caso más reciente ocurrió en noviembre, marcando el inicio de la temporada navideña, que es cuando lamentablemente los casos aumentan debido a la manipulación de cohetes.

Aunque la cifra actual es menor comparada con años anteriores, especialistas advierten que el peligro aumenta conforme se acerca diciembre, cuando se incrementa el uso de cohetes, morteros y otros explosivos.

Las estadísticas históricas del CEHNIQ revelan que durante 2024 se atendieron 42 casos de niños y adolescentes quemados o mutilados por pólvora, un número que evidencia la persistencia de esta problemática a pesar de campañas preventivas y regulaciones municipales.

Organismos de salud recuerdan que las quemaduras por pólvora no solo dejan secuelas físicas, sino también psicológicas, por lo que insisten en reforzar los controles de venta y el llamado a las familias para que eviten que los menores manipulen explosivos.

Las autoridades sanitarias reiteraron su llamado a la prevención y pidieron a los padres de familia extremar cuidados, especialmente en esta época en la que los riesgos por líquidos calientes y pólvora se disparan.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
