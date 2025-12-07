“Enemigo de Isis Cuéllar”: la nueva descripción de José Carlos Cardona en X

Tegucigalpa, Honduras.- El fuerte escándalo de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el que se vio involucrada Isis Cuéllar, actual diputada de Libertad y Refundación (Libre), y quien entonces era ministro de la institución, José Carlos Cardona, no los dejó en buenos términos. Y es que el exministro de Sedesol se declaró abiertamente “enemigo de Isis Cuéllar” a través de una actualización en su descripción en su cuenta de X. “Hondureño, historiador, enemigo de la sopa de mondongo, de Isis Cuéllar y de las motos de escape ruidoso” es la nueva descripción de José Carlos Cardona en su cuenta oficial de X.

Pero esta no es la única ocasión en la que Cardona se ha dirigido a Isis Cuéllar. El pasado 1 de diciembre, al reconocer la derrota de Libre y dar la "bienvenida a sus compañeros a la llanura", también la mencionó. "Isis Carolina Cuéllar, espero que te presentes voluntariamente al Ministerio Público, como yo lo he hecho y expresado varias veces. Debes responder por lo que hiciste con esos cheques, llevándote por delante las vidas profesionales y el honor de muchos de nosotros. ¡Dios bendiga a Honduras!", sentenció. Tanto Cuéllar como Cardona fueron implicados en el escándalo conocido como el "checazo de Sedesol", tras la filtración de una conversación telefónica entre José Carlos Cardona y la diputada Cuéllar. En el audio, la congresista admite que utilizó los fondos entregados por Sedesol con fines partidarios y no para el destino originalmente previsto.

“José Carlos, vieras qué bonito el evento donde entregué todos los equipos de sonido. ¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? A las 23 coordinaciones del partido, a 15 les entregué un juego de sonido, sillas, carpas, mesas y un kit de sublimado, alrededor de 125 mil lempiras cada kit, y se lo entregué a la gente”, se escucha decir a Cuéllar en la grabación. Cabe destacar que, tras el escándalo, José Carlos Cardona fue destituido de su cargo; sin embargo, Isis Cuéllar no corrió con la misma suerte. Según los resultados que se manejan hasta el momento de las elecciones, fue reelecta como diputada por el departamento de Cortés, pese a las acusaciones que recaen sobre ella.