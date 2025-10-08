MP pospone interrogatorio de José Carlos Cardona por desfalco en Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) postergó la cita para tomar las declaraciones de José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) quien salió salpicado en el millonario desfalco que hubo en esta institución. "Recibimos el día de ayer providencia de la Fiscalía que lleva el caso Sedesol, notificándonos que la cita de declaración voluntaria se pospone. Seguimos atentos y brindando al MP toda información que pidan, como lo hicimos ante el Tribunal Superior de Cuentas, en el marco de la ley y nuestros derechos. Confío en que se seguirá respetando el debido proceso y se esclarezca este asunto", escribió Cardona en su cuenta de Facebook.

El escándalo de corrupción en el que se drenaron fondos de Sedesol gestionados a través del Fondo de Administración Solidaria del Congreso Nacional estalló cuando se filtró un video de la diputada Isis Cuéllar, en llamada telefónica con José Carlos Cardona, a quien le reveló que del dinero gestionado se cubrieron gastos para campañas políticas. "José Carlos, vieras qué bonito el evento donde entregué todos los equipos de sonido, ¿te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? A las 23 coordinaciones del partido, a 15 les entregué un juego de sonido, sillas, carpas, mesas y un kit de sublimado, alrededor de 125 mil lempiras cada kit, y se lo entregué a la gente", expresó Cuéllar, congresista por el departamento de Copán del partido Libertad y Refundación (Libre). Mientras Cardona Erazo estaba al mando de Sedesol, Cuéllar gestiones miles y miles de lempiras no solo para actividades proselitistas, sino también para beneficiar a personas de su círculo cercano como su asistente Ilsy Baquedano, así como a su excuñada Paola Pérez. Los fondos de Sedesol, que en teoría también estaban destinados para a personas con proyectos de emprendedurismo, terminaron en manos de funcionarios públicos que gozan de altos sueldos, según confirmó la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus. Cardona fue destituido el 27 de junio, horas después de que la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) confirmara que había "deficiencias relevantes" en Sedesol.

Cardona se desliga de responsabilidad