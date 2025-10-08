  1. Inicio
MP pospone interrogatorio de José Carlos Cardona por desfalco en Sedesol

El exministro José Carlos Cardona informó que su citatorio ante el MP para el interrogatorio sobre el escándalo de Sedesol fue postergado por la fiscalía

  • 08 de octubre de 2025 a las 10:39
José Carlos Cardona ha estado en el ojo del huracán ya que como titular de Sedesol se desviaron fuertes sumas de dinero gestionadas por la diputada Isis Cuéllar.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) postergó la cita para tomar las declaraciones de José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) quien salió salpicado en el millonario desfalco que hubo en esta institución.

"Recibimos el día de ayer providencia de la Fiscalía que lleva el caso Sedesol, notificándonos que la cita de declaración voluntaria se pospone. Seguimos atentos y brindando al MP toda información que pidan, como lo hicimos ante el Tribunal Superior de Cuentas, en el marco de la ley y nuestros derechos. Confío en que se seguirá respetando el debido proceso y se esclarezca este asunto", escribió Cardona en su cuenta de Facebook.

El exministro de Sedesol indicó que el MP pospuso su citatorio para declaraciones respecto al desfalco en Sedesol.

 (Foto: José Carlos Cardona vía Facebook)
Claves del escándalo de Sedesol y la salida de José Carlos Cardona

El escándalo de corrupción en el que se drenaron fondos de Sedesol gestionados a través del Fondo de Administración Solidaria del Congreso Nacional estalló cuando se filtró un video de la diputada Isis Cuéllar, en llamada telefónica con José Carlos Cardona, a quien le reveló que del dinero gestionado se cubrieron gastos para campañas políticas.

“José Carlos, vieras qué bonito el evento donde entregué todos los equipos de sonido, ¿te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? A las 23 coordinaciones del partido, a 15 les entregué un juego de sonido, sillas, carpas, mesas y un kit de sublimado, alrededor de 125 mil lempiras cada kit, y se lo entregué a la gente”, expresó Cuéllar, congresista por el departamento de Copán del partido Libertad y Refundación (Libre).

Mientras Cardona Erazo estaba al mando de Sedesol, Cuéllar gestiones miles y miles de lempiras no solo para actividades proselitistas, sino también para beneficiar a personas de su círculo cercano como su asistente Ilsy Baquedano, así como a su excuñada Paola Pérez.

Los fondos de Sedesol, que en teoría también estaban destinados para a personas con proyectos de emprendedurismo, terminaron en manos de funcionarios públicos que gozan de altos sueldos, según confirmó la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus.

Cardona fue destituido el 27 de junio, horas después de que la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) confirmara que había "deficiencias relevantes" en Sedesol.

"El partido y la diputada se lo agradecen": asistente de Cuéllar exigió encubrir desvío

Cardona se desliga de responsabilidad

En un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al que tuvo acceso EL HERALDO Plus, José Carlos Cardona rechazó haber tenido conocimiento y participación directa en los fondos gestionados por Isis Cuéllar.

En un oficio remitido al TSC el pasado 27 de agosto, Cardona sostuvo que a Sedesol no le correspondía la administración, supervisión y liquidación de las solicitudes, argumentando que le correspondía al Comité Técnico Interno del Fondo de Administración Solidaria.

“Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”, expresó Cardona, según el documento.

Además, señaló que Sedesol no contaba con el presupuesto suficiente para supervisar los proyectos a realizarse en Copán. “No se hicieron verificaciones ni supervisiones... la Sedesol es una secretaría muy grande, con un presupuesto muy reducido, casi siempre en déficit”, detalló.

Sin embargo, Isis Cuéllar apuntó que no le corresponde a los legisladores la supervisión de los proyectos.

"No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyectos ya que eso corresponde directamente a la Secretaria de Sedesol, tal como lo establece el Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria, creado y publicado por la Sedesol mediante Acuerdo Ministerial 113-SEDESOL 2025, Art 4", respondió al TSC mediante el oficio 56-2025-SEDESOL-DP-TSC.

