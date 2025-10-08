MP pospone interrogatorio de José Carlos Cardona por desfalco en Sedesol

En un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al que tuvo acceso EL HERALDO Plus, José Carlos Cardona rechazó haber tenido conocimiento y participación directa en los fondos gestionados por Isis Cuéllar.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/jose-carlos-cardona-informe-tsc-fondos-sedesol-desconoci-todo-momento-dichas-solicitudes-imposible-OA27504219" target="_blank">En un oficio remitido al TSC el pasado 27 de agosto</a>, Cardona sostuvo que a Sedesol no le correspondía la administración, supervisión y liquidación de las solicitudes, argumentando que le correspondía al Comité Técnico Interno del Fondo de Administración Solidaria.“Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”, expresó Cardona, según el documento.Además, señaló que Sedesol no contaba con el presupuesto suficiente para supervisar los proyectos a realizarse en Copán. “No se hicieron verificaciones ni supervisiones... la Sedesol es una secretaría muy grande, con un presupuesto muy reducido, casi siempre en déficit”, detalló.Sin embargo, Isis Cuéllar apuntó que no le corresponde a los legisladores la supervisión de los proyectos."No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyectos ya que eso corresponde directamente a la Secretaria de Sedesol, tal como lo establece el Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria, creado y publicado por la Sedesol mediante Acuerdo Ministerial 113-SEDESOL 2025, Art 4", respondió al TSC mediante el oficio 56-2025-SEDESOL-DP-TSC.