Isis Cuéllar se desvincula de desvío: "No es nuestra atribución verificar proyectos"

Tegucigalpa, Honduras.- Isis Cuéllar, diputada por Copán, se desvinculó del manejo irregular de recursos provenientes del fondo de los diputados, trasladando la responsabilidad a sus colaboradores y asistentes, así como a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

"No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyecto", respondió Cuéllar a las interrogantes de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que elaboraron el informe que confirma que la congresista participó en un esquema de asignación irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Congreso.

A través del oficio 056-2025-SEDESOL-DP-TSC, los auditores solicitaron el pasado 19 de agosto a la parlamentaria una explicación ante los principales hallazgos de la investigación: obras no ejecutadas, documentos falsificados, ausencia de controles de monitoreo y supervisión, inconsistencias en liquidaciones y el beneficio sistemático al entorno político de Cuéllar.

La congresista respondió nueve días después, el 28 de agosto, a través de una nota sin número, según el informe al que tuvo acceso EL HERALDO Plus y La Prensa Premium. En la comunicación, Cuéllar confirmó que "recibí 65 solicitudes para reparaciones de vivienda y emprendimientos, provenientes de personas con deseos de emprender y otros de realizar mejoras en sus viviendas, las cuales fueron íntegramente a Sedesol".

Sin embargo, sostuvo que la gestión se realizó "sin que yo realizara ninguna evaluación previa, la selección de los beneficiarios fue realizada por Sedesol, de los cuales 7 fueron denegados de acuerdo a los criterios que esta secretaría consideró".

La diputada también reconoció que Ilsy Valeska Baquedano y Iris Paola Pérez, quienes aparecen como beneficiarias de las ayudas sociales, forman parte de su equipo de trabajo, tal y como EL HERALDO Plus y La Prensa Premium expuso durante las investigaciones por el manejo del fondo. Gabriela López, Eduin Carbajal, Lisbeth Jiménez, entre otros, completan el staff.

Varios testigos señalaron a Ilsy Baquedano como la encargada de recolectar el dinero en efectivo después de que los cheques de ayuda social eran cobrados en grupo en las agencias bancarias de Banadesa.

Sin embargo, la diputada Cuéllar se desvinculó rápido de su asistente. "En ningún momento he girado instrucciones ni verbales ni escritas a la señorita Ilsy Baquedano".

"En todo caso le corresponde a la señorita Ilsy Baquedano aclarar si le fue solicitada la colaboración por parte de los beneficiarios o de Sedesol", indicó.