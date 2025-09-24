Isis Cuéllar se desvincula de desvío: "No es nuestra atribución verificar proyectos"

En el informe remitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al Ministerio Público se consignan las declaraciones de la diputada por Copán, Isis Cuéllar, quien se desvincula directamente de cualquier manejo irregular

Isis Cuéllar afirmó que su deber como diputada era gestionar los fondos, pero las liquidaciones y visitas debía hacerlas Sedesol, institución encargada de canalizar las ayudas y obras de infraestructura en Copán.

Tegucigalpa, Honduras.- Isis Cuéllar, diputada por Copán, se desvinculó del manejo irregular de recursos provenientes del fondo de los diputados, trasladando la responsabilidad a sus colaboradores y asistentes, así como a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

"No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyecto", respondió Cuéllar a las interrogantes de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que elaboraron el informe que confirma que la congresista participó en un esquema de asignación irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Congreso.

A través del oficio 056-2025-SEDESOL-DP-TSC, los auditores solicitaron el pasado 19 de agosto a la parlamentaria una explicación ante los principales hallazgos de la investigación: obras no ejecutadas, documentos falsificados, ausencia de controles de monitoreo y supervisión, inconsistencias en liquidaciones y el beneficio sistemático al entorno político de Cuéllar.

La congresista respondió nueve días después, el 28 de agosto, a través de una nota sin número, según el informe al que tuvo acceso EL HERALDO Plus y La Prensa Premium. En la comunicación, Cuéllar confirmó que "recibí 65 solicitudes para reparaciones de vivienda y emprendimientos, provenientes de personas con deseos de emprender y otros de realizar mejoras en sus viviendas, las cuales fueron íntegramente a Sedesol".

Sin embargo, sostuvo que la gestión se realizó "sin que yo realizara ninguna evaluación previa, la selección de los beneficiarios fue realizada por Sedesol, de los cuales 7 fueron denegados de acuerdo a los criterios que esta secretaría consideró".

La diputada también reconoció que Ilsy Valeska Baquedano y Iris Paola Pérez, quienes aparecen como beneficiarias de las ayudas sociales, forman parte de su equipo de trabajo, tal y como EL HERALDO Plus y La Prensa Premium expuso durante las investigaciones por el manejo del fondo. Gabriela López, Eduin Carbajal, Lisbeth Jiménez, entre otros, completan el staff.

Varios testigos señalaron a Ilsy Baquedano como la encargada de recolectar el dinero en efectivo después de que los cheques de ayuda social eran cobrados en grupo en las agencias bancarias de Banadesa.

Sin embargo, la diputada Cuéllar se desvinculó rápido de su asistente. "En ningún momento he girado instrucciones ni verbales ni escritas a la señorita Ilsy Baquedano".

"En todo caso le corresponde a la señorita Ilsy Baquedano aclarar si le fue solicitada la colaboración por parte de los beneficiarios o de Sedesol", indicó.

Atribución de Sedesol

La congresista, quien todavía ostenta la vicepresidencia del Congreso Nacional, descargó parte de la culpa en Sedesol.

"No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyectos ya que eso corresponde directamente a la Secretaria de Sedesol, tal como lo establece el Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria, creado y publicado por la Sedesol mediante Acuerdo Ministerial 113-SEDESOL 2025, Art 4", afirmó Cuéllar.

En el expediente, la diputada justificó que Sedesol es el que debe realizar el monitoreo y seguimiento del proceso de liquidación del fondo y realizar las visitas en campo para verificar la ejecución del dinero.

"Asimismo, elaborará un informe que servirá como sustento para la liquidación del mismo. De acuerdo a lo anterior, mi función es solamente la de gestionar el fondo", pero la verificación y ejecución corresponde a Sedesol", insistió.

Cuéllar afirmó que las ayudas entregadas fueron a personas de escasos recursos y, poniendo ejemplos, citó muchos de los casos que en el expediente del Tribunal Superior de Cuentas expone irregularidades.

Por ejemplo, mencionó que Baquedano y Paola Pérez (excuñada), así como Eduardo Elvir eran los que solicitaban documentos para documentar las solicitudes y liquidaciones de las gestiones hechas por la diputada en Copán.

Dos ellas (Baquedano y Pérez) también recibieron ayudas bajo la justificación que eran personas de escasos recursos. Una pidió apoyo para un emprendimiento y la otra para construir su vivienda. Este caso fue expuesto por EL HERALDO Plus.

Sobre este caso, Cuéllar aseguró que no era su cuñada, pero admitió que si su excuñada y que cuando se separó él le donó un terreno para que ella pudiera construir la vivienda para ella y sus hijos, pero no había podido construir por falta de recursos económicos.

"No se logra comprender cuál es la relevancia y porqué señalar el parentesco entre ellos por parte de este ente fiscalizador, si cada uno de ellos, argumentó y presentó ante Sedesol sus solicitudes, y en ningún momento estas peticiones fueron negadas por la comisión encargada", argumentó.

Aseguró que los criterios para determinar los niveles de pobreza y condiciones de vulnerabilidad de los beneficiarios es competencia de Sedesol y que ella solo hizo la petición "sin violentar su derecho constitucional"

"Mi trabajo concluía al gestionar las ayudas, no siendo mi responsabilidad determinar criterios según misión y visión de la secretaria, que sin embargo, están sobradamente justificados. Además, estas solicitudes se someten a la aprobación del comité interno del Fondo de Administración Solidaria, como lo establece el Art 5 del Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria", detalló.

Cuéllar reiteró que "las funciones del comité interno del fondo es el análisis, revisión, y verificación de la procedencia o improcedencia de las solicitudes recibidas con base en el presente reglamento y en cumplimiento con los requisitos".

