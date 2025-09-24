Isis Cuéllar se desvincula de desvío: "No es nuestra atribución verificar proyectos"

La congresista, quien todavía ostenta la vicepresidencia del Congreso Nacional, descargó parte de la culpa en Sedesol."No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyectos ya que eso corresponde directamente a la Secretaria de Sedesol, tal como lo establece el Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria, creado y publicado por la Sedesol mediante Acuerdo Ministerial 113-SEDESOL 2025, Art 4", afirmó Cuéllar.En el expediente, la diputada justificó que Sedesol es el que debe realizar el monitoreo y seguimiento del proceso de liquidación del fondo y realizar las visitas en campo para verificar la ejecución del dinero."Asimismo, elaborará un informe que servirá como sustento para la liquidación del mismo. De acuerdo a lo anterior, mi función es solamente la de gestionar el fondo", pero la verificación y ejecución corresponde a Sedesol", insistió.Cuéllar afirmó que las ayudas entregadas fueron a personas de escasos recursos y, poniendo ejemplos, citó muchos de los casos que en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/tsc-informe-isis-cuellar-fondo-diputados-manera-irregular-congreso-GJ27482510" target="_blank">expediente del Tribunal Superior de Cuentas expone irregularidades. </a>Por ejemplo, mencionó que Baquedano y Paola Pérez (excuñada), así como Eduardo Elvir eran los que solicitaban documentos para documentar las solicitudes y liquidaciones de las gestiones hechas por la diputada en Copán.Dos ellas (Baquedano y Pérez) también recibieron ayudas bajo la justificación que eran personas de escasos recursos. Una pidió apoyo para un emprendimiento y la otra para construir su vivienda. Este caso fue expuesto por EL HERALDO Plus.Sobre este caso, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/diputada-isis-cuellar-otorgo-cheques-parientes-allegados-revela-suplente-CP26384530" target="_blank">Cuéllar aseguró que no era su cuñada</a>, pero admitió que si su excuñada y que cuando se separó él le donó un terreno para que ella pudiera construir la vivienda para ella y sus hijos, pero no había podido construir por falta de recursos económicos.