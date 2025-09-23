TSC confirma que Isis Cuéllar usó fondo de diputados de manera irregular

Las hojas de liquidación incluyeron cotizaciones idénticas en expedientes distintos, facturas que no se ajustan a los presupuestos aprobados y facturas emitidas por proveedores que negaron haber vendido los bienes señalados; el informe, incluso, documentó el uso de <b>facturas de empresas cuyo giro no corresponde con los bienes reportados</b> (por ejemplo, empresas que venden accesorios automotrices aparecieron como supuestos proveedores de equipos de sublimación).Las anomalías, según el TSC, apuntan a liquidaciones fraudulentas y a documentación construida para sustentar desembolsos sin ejecución real.EL HERALDO Plus y La Prensa Premium evidenciaron el pasado 1 de julio de 2025 que se utilizaron <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/con-cotizaciones-duplicadas-gestionaron-ayudas-reparar-21-casas-copan-KE26448552" target="_blank">facturas duplicadas para gestionar la construcción de 21 casas en Copán</a>. Cada uno de los cheques desembolsados por Sedesol fueron de hasta 100 mil lempiras.El equipo expuso en la investigación que los mismos negocios emitieron estos documentos, incluso con las mismas tablas de precios, caligrafía, fechas y, en algunos casos, el código de cotización.Precisamente parte de esto fue expuesto en el informe del TSC, en el que mencionaron que en uno de los casos se pedía ayuda para reparar una casa supuestamente inhabitable y dañada por huracanes, pero al revisarla se encontró que la casa estaba en buen estado y sin esos daños.Además, en el expediente había facturas por 595 láminas de zinc y cientos de bolsas de cemento, con las mismas fechas y números que facturas de otros casos.