Los millonarios pavimentos de Isis Cuéllar ya tienen grietas y filtraciones

De acuerdo con datos procesados a través de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cn-aprueba-prorroga-para-entrega-de-informes-financieros-a-politica-limpia-elecciones-honduras-2025-LP26293954" target="_blank">informes de Congreso Nacional</a>, en el caso del proyecto hecho en el casco urbano de San Jerónimo se desembolsaron 1,498,421 lempiras.Este pavimento, recién finalizado y con los bordillos pintados, mide unos 100 metros. Aunque se anunció inicialmente que se levantaría en otra zona, terminó ejecutándose en un punto distinto, sin mayor explicación.Mientras que para el barrio La Esperanza, siempre en San Jerónimo, se acreditaron 2,148,702 lempiras para pavimento de concreto hidráulico. Se trata de un proyecto reciente, al punto que todavía se observan trabajadores en la obra.Esta calle mide unos 150 metros, de los cuales, según relataron vecinos a este medio, en 60 metros se construyeron con la aportación de la municipalidad y pobladores en calidad de materiales y mano de obra porque el proyecto quedó inconcluso. La obra está a una cuadra al norte del parque central. Los pobladores solo saben que el proyecto fue impulsado por militantes de Libertad y Refundación (Libre), aunque desconocen mayores detalles sobre su financiamiento.Para vecinos, expertos y autoridades locales consultados por este equipo de investigación, la combinación de un presupuesto millonario con la necesidad de aportes adicionales por parte de la comunidad abre la puerta a sospechas de sobrevaloración, falta de planificación o irregularidades en la gestión de <b>fondos públicos.</b> No se sabe si los fondos no fueron suficientes o no se administraron correctamente, obligando a los vecinos y a la municipalidad a aportar recursos adicionales.Esto se deriva de lo visto el 28 de julio, cuando Cuéllar informó a través de sus redes sociales sobre la entrega de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/joven-rechaza-20-mil-lempiras-diputada-isis-cuellar-mas-proyectos-copan-sedesol-libre-HK26866742" target="_blank">materiales de construcción a la comunidad de La Esperanza.</a>De acuerdo con su publicación, se destinaron 100,000 lempiras en cemento como respuesta a una solicitud realizada por el patronato local. El objetivo, según posteó, es que pobladores pavimentaran un tramo de unos 60 metros. Previamente, el 7 de marzo, había anunciado el inicio de un proyecto en la misma zona, La Esperanza. Según la publicación, la obra abarcaría 300 metros, con una inversión de 2,999,000 lempiras. En la entrega también participó Selvin Perdomo, candidato a alcalde por el partido Libre, a quien la congresista acompañó durante el evento comunitario.Previamente, el 7 de marzo, Cuéllar había anunciado a través de sus redes sociales el inicio del mismo proyecto en La Esperanza, pero según la publicación, la obra abarcaría un tramo de 300 metros y contaría con una inversión de 2,999,000 lempiras. La iniciativa, según argumentó, fue presentada como parte de la gestión del candidato a alcalde Selvin Perdomo, quien de acuerdo con su comunicado, "continúa impulsando proyectos en beneficio de la comunidad".Lo anterior permite suponer que el proyecto en el barrio La Esperanza está marcado por varias incongruencias que ponen en duda la transparencia de su ejecución.De entrada, los documentos oficiales registran una transferencia de 2,148,702 lempiras, mientras que la diputada Isis Cuéllar anunció públicamente una obra de 300 metros con una inversión de 2,999,000 lempiras. Sin embargo, en el terreno solo se observa la construcción de 150 metros, lo que refleja una diferencia sustancial entre lo presupuestado, lo anunciado y lo realmente entregado.A esta discrepancia se suma el hecho de que la obra quedó inconclusa, obligando a los pobladores y a la municipalidad a aportar materiales y mano de obra para cubrir un tramo de 60 metros.De hecho, en julio de 2024, la propia congresista publicó en redes sociales que estaba entregando cemento valorado en 100,000 lempiras para que la comunidad pudiera completar parte del pavimento. Este episodio resulta contradictorio, ya que si se habían desembolsado más de dos millones, ¿por qué la comunidad tuvo que asumir la conclusión de la obra con sus propios recursos?Las contradicciones también se evidencian en los tiempos y anuncios oficiales. En marzo, Cuéllar aseguró que la obra abarcaría 300 metros con casi tres millones en inversión; apenas cuatro meses después informaba sobre la entrega de materiales para que los vecinos concluyeran un tramo de apenas 60 metros. Esta secuencia nos indica que el proyecto no se ejecutó conforme a lo planeado y que los recursos asignados no fueron utilizados en su totalidad para el fin prometido.En Corquín, la situación es más polémica. En el barrio Buenos Aires, un pavimento de 150 metros valorado en 1,555,312 lempiras ya muestra bases de cemento abiertas y grietas en menos de 6 meses de uso.Esta obra, que está circunvecina a la parte urbana del municipio, mide unos 150 metros lineales, para lo cual se gestionaron 2,997,736 lempiras. En un recorrido de campo se constató que el pavimento presenta bases de cemento expuestas y grietas en la superficie por donde transitan los carros. Según pobladores, la obra está valorada en 2 millones de lempiras.