Los millonarios pavimentos de Isis Cuéllar ya tienen grietas y filtraciones

Copán, Honduras.- Cuatro proyectos de pavimentación que tienen menos de seis meses de haberse inaugurado ya presentan fisuras, planchas abiertas y filtraciones de agua. Por las obras se pagaron más de 8.2 millones de lempiras. Los proyectos fueron gestionados por Isis Carolina Cuéllar, diputada de Libre, y ejecutados a través del Instituto para el Desarrollo Nacional (Idena), una Organización No Gubernamental (ONG) que se mantenía inactiva tras el fallecimiento de su presidente en 2021 y que ahora vuelve a figurar gracias a millonarios fondos estatales. En un reporte de 2024, al que tuvieron acceso EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, figura la acreditación de 8.2 millones de lempiras a favor de Idena, pese a que desde 2021 no existe rastro documental de su operatividad. Lo paradójico es que, a pesar de esa inactividad, Isis Cuéllar habría gestionado la totalidad de esos fondos para la ejecución de las obras en San Jerónimo (norte) y Corquín (sur), en Copán. Además, los vecinos y autoridades locales aseguraron que la calidad de las construcciones no corresponde a las cifras oficiales.

Incongruencias

De acuerdo con datos procesados a través de informes de Congreso Nacional, en el caso del proyecto hecho en el casco urbano de San Jerónimo se desembolsaron 1,498,421 lempiras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este pavimento, recién finalizado y con los bordillos pintados, mide unos 100 metros. Aunque se anunció inicialmente que se levantaría en otra zona, terminó ejecutándose en un punto distinto, sin mayor explicación. Mientras que para el barrio La Esperanza, siempre en San Jerónimo, se acreditaron 2,148,702 lempiras para pavimento de concreto hidráulico. Se trata de un proyecto reciente, al punto que todavía se observan trabajadores en la obra. Esta calle mide unos 150 metros, de los cuales, según relataron vecinos a este medio, en 60 metros se construyeron con la aportación de la municipalidad y pobladores en calidad de materiales y mano de obra porque el proyecto quedó inconcluso. La obra está a una cuadra al norte del parque central. Los pobladores solo saben que el proyecto fue impulsado por militantes de Libertad y Refundación (Libre), aunque desconocen mayores detalles sobre su financiamiento. Para vecinos, expertos y autoridades locales consultados por este equipo de investigación, la combinación de un presupuesto millonario con la necesidad de aportes adicionales por parte de la comunidad abre la puerta a sospechas de sobrevaloración, falta de planificación o irregularidades en la gestión de fondos públicos. No se sabe si los fondos no fueron suficientes o no se administraron correctamente, obligando a los vecinos y a la municipalidad a aportar recursos adicionales. Esto se deriva de lo visto el 28 de julio, cuando Cuéllar informó a través de sus redes sociales sobre la entrega de materiales de construcción a la comunidad de La Esperanza. De acuerdo con su publicación, se destinaron 100,000 lempiras en cemento como respuesta a una solicitud realizada por el patronato local. El objetivo, según posteó, es que pobladores pavimentaran un tramo de unos 60 metros. Previamente, el 7 de marzo, había anunciado el inicio de un proyecto en la misma zona, La Esperanza. Según la publicación, la obra abarcaría 300 metros, con una inversión de 2,999,000 lempiras. En la entrega también participó Selvin Perdomo, candidato a alcalde por el partido Libre, a quien la congresista acompañó durante el evento comunitario. Previamente, el 7 de marzo, Cuéllar había anunciado a través de sus redes sociales el inicio del mismo proyecto en La Esperanza, pero según la publicación, la obra abarcaría un tramo de 300 metros y contaría con una inversión de 2,999,000 lempiras. La iniciativa, según argumentó, fue presentada como parte de la gestión del candidato a alcalde Selvin Perdomo, quien de acuerdo con su comunicado, "continúa impulsando proyectos en beneficio de la comunidad". Lo anterior permite suponer que el proyecto en el barrio La Esperanza está marcado por varias incongruencias que ponen en duda la transparencia de su ejecución. De entrada, los documentos oficiales registran una transferencia de 2,148,702 lempiras, mientras que la diputada Isis Cuéllar anunció públicamente una obra de 300 metros con una inversión de 2,999,000 lempiras. Sin embargo, en el terreno solo se observa la construcción de 150 metros, lo que refleja una diferencia sustancial entre lo presupuestado, lo anunciado y lo realmente entregado. A esta discrepancia se suma el hecho de que la obra quedó inconclusa, obligando a los pobladores y a la municipalidad a aportar materiales y mano de obra para cubrir un tramo de 60 metros. De hecho, en julio de 2024, la propia congresista publicó en redes sociales que estaba entregando cemento valorado en 100,000 lempiras para que la comunidad pudiera completar parte del pavimento. Este episodio resulta contradictorio, ya que si se habían desembolsado más de dos millones, ¿por qué la comunidad tuvo que asumir la conclusión de la obra con sus propios recursos? Las contradicciones también se evidencian en los tiempos y anuncios oficiales. En marzo, Cuéllar aseguró que la obra abarcaría 300 metros con casi tres millones en inversión; apenas cuatro meses después informaba sobre la entrega de materiales para que los vecinos concluyeran un tramo de apenas 60 metros. Esta secuencia nos indica que el proyecto no se ejecutó conforme a lo planeado y que los recursos asignados no fueron utilizados en su totalidad para el fin prometido. En Corquín, la situación es más polémica. En el barrio Buenos Aires, un pavimento de 150 metros valorado en 1,555,312 lempiras ya muestra bases de cemento abiertas y grietas en menos de 6 meses de uso. Esta obra, que está circunvecina a la parte urbana del municipio, mide unos 150 metros lineales, para lo cual se gestionaron 2,997,736 lempiras. En un recorrido de campo se constató que el pavimento presenta bases de cemento expuestas y grietas en la superficie por donde transitan los carros. Según pobladores, la obra está valorada en 2 millones de lempiras.

El caso más llamativo es la aldea Potrerillos, de esta misma jurisdicción, ubicada tierra adentro, a 15 minutos del casco urbano y con acceso únicamente en calles de tierra. Para este proyecto de 400 metros lineales se habían destinado oficialmente 2,997,736 lempiras. De acuerdo con opiniones de pobladores, el proyecto estaba valorado en cuatro millones de lempiras. Estas cifras, aunque no coinciden, se acercan a los números que dio el Congreso Nacional. Según se verificó, a pesar de que es un proyecto recién inaugurado, ya presenta planchas quebradas, brotes de agua y rajaduras.

Con relación a este proyecto, el 5 de mayo, Isis Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, informó en redes su inauguración y, según la publicación, la obra abarcaría un tramo de 400 metros con una inversión de 3.5 millones de lempiras. La congresista destacó que la gestión de los recursos fue posible gracias al apoyo de la presidenta Xiomara Castro, con el objetivo de “transformar comunidades olvidadas”. El 1 de marzo, la congresista, en el ojo del huracán por un supuesto desvío de fondos de un programa similar manejado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informaba en redes sobre el inicio de la ejecución de dos proyectos de pavimento hidráulico en Corquín: el primero correspondía a Potrerillos, con un tramo de 300 metros e inversión de 2,997,736 lempiras, mientras que el segundo se desarrollaría en Buenos Aires, también con 300 metros, pero con presupuesto menor, de 1,555,312 lempiras. Según la publicación, estas obras formaban parte de un "plan de transformación de la región, orientado a mejorar la infraestructura en comunidades" que, según la diputada, habían sido históricamente “invisibilizadas”. La comunicación resaltó la participación política de la diputada y la presidenta Xiomara Castro en la gestión de los fondos y la ejecución de los proyectos. En estos otros dos proyectos también se evidenciaron contradicciones desde sus costos hasta su ejecución. Solo en el barrio Buenos Aires, los documentos muestra que el valor fue 1,555,312 lempiras para 300 metros, pero en el terreno solo mide 150 metros. A esto se suma que en otra versión oficial se habla de una inversión de 2,997,736 lempiras por el mismo tramo de 150 metros, lo que introduce una fuerte inconsistencia entre los presupuestos reportados. La obra en la aldea Potrerillos presenta una situación similar. Mientras que Isis Cuéllar informó en marzo que la inversión sería de 2,997,736 lempiras para 300 metros, pobladores aseguraron que se les habló de un costo cercano a los 4 millones. Para complicar el panorama, durante la inauguración realizada en mayo, la misma congresista declaró públicamente que la obra abarcaba 400 metros y que había representado una inversión de 3.5 millones de lempiras. Estos cambios de cifras y de metraje evidencian un manejo impreciso y poco transparente de la información.

Falsas expectativas

Pobladores de San Jerónimo y Corquín coincidieron en que las calles pavimentadas eran necesarias, pues representan acceso a barrios, aldeas y comunidades, pero también reconocieron que la calidad es cuestionable y que los montos parecen inflados. Con base en imágenes captadas por este medio en cada uno de estos proyectos, la principal debilidad de las obras es la falta de cunetas y drenajes, a pesar de que las calles están construidas en zonas con mucha lluvia y suelos arcillosos. Esto significa que el agua corre sobre bordes de carreteras y termina infiltrándose debajo de losa de concreto, lo que con el tiempo socava la base y provoca rajaduras y hundimientos. Un pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo con expertos de ingeniería civil, está diseñado para durar 20 años o más, pero sin buena base y adecuado control del agua difícilmente resistirá; es decir, por las condiciones actuales, estos proyectos podrían fallar en menos de cinco años e incluso deteriorarse antes de terminar un ciclo completo de inviernos. En los proyectos se observaron rajaduras y acabados irregulares, lo que refleja que la obra se habría hecho con mano de obra sin suficiente experiencia y sin maquinaria especializada. Otro hallazgo preocupante es que en uno de los proyectos se detectó hasta tres niveles distintos de concreto, cuando lo correcto es fundir la losa de una sola vez, esta mala técnica compromete seriamente la resistencia de la estructura. Además, el espesor mínimo de la losa debería ser de 15 centímetros, pero en algunos tramos apenas llega a 10, lo que la hace más vulnerable al peso de los vehículos. Algunas de las calles tienen bordillos y juntas para que el concreto no se quiebre, pero lo más importante no se puede ver a simple vista, es decir, la base y los materiales que usaron debajo; si no pusieron los materiales adecuados, el pavimento se va a arruinar pronto. En este tipo de proyectos ejecutados por ONGs, muchas veces se asigna a personas o pequeños grupos improvisados, recomendados por políticos o allegados, sin que exista una empresa constructora con la experiencia técnica necesaria. Los proyectos revisados, en esta ocasión, son obras que cumplen a corto plazo, pero que carecen de diseño técnico adecuado para garantizar durabilidad.

Provisional

Para el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, "el peor enemigo que tienen los proyectos de este tipo es el agua, y cuando se mete abajo, allí empiezan a verse las fallas horribles. Hay que hacer pruebas físicas para ver si cumple con los requisitos con los que se diseñó, pues al ser un pavimento rígido, si abajo está malo, se va a dañar tarde o temprano". "Esos trabajos no van a durar debido al cambio climático, seguramente con el tiempo se van a hundir. El pavimento de concreto hidráulico se supone que debe durar bastante tiempo, y considero que se pudo mejorar la calidad, pero si se contratan a los albañiles de la zona, ese es el resultado que se va a obtener, cuando debe haber una garantía de calidad", analizó. "En una obra, por muy perfecta, siempre hay fisuras, por los caprichos que sea, tampoco sé qué material utilizaron allí, si son albañiles de pueblo, ellos habitualmente agarran el material como esté. Estas ONG lo que hacen es una recogida de gente, un ingeniero de por allí o un maestro de obra, lo que no es correcto. Se hacen sus buscaditas, porque se consideró el contratito con el primo, con el amigo del alcalde, del diputado o de quien sea", ironizó. Edgardo Pérez, poblador de Potrerillos, expresó su inconformidad al constatar que las fallas aparecieron en tan poco tiempo. "Ya hay brote de agua y se ven grietas, la plancha de concreto se quebró en un metro, y eso es por la carga, porque no le pusieron el material adecuado ni se compactó como debía", relató. Más allá de las atribuciones políticas, lo que preocupa a los pobladores es la durabilidad del pavimento. “Este pavimento no tiene mucho de haberse hecho y ya presenta fallas. Como nunca se había logrado nada en el municipio, lo que venga lo recibimos bien, pero cuando uno elige a estos políticos, espera que lo valoren”, añadió Pérez. El costo de la obra también genera dudas. Según los habitantes, el proyecto estaría sobrevalorado en comparación con otros de similares dimensiones en municipios vecinos. En el barrio Buenos Aires, los vecinos observan con buenos ojos la construcción que inició hace unos cinco meses y que ya está en funcionamiento. Aunque la obra es considerada necesaria y ha mejorado notablemente la vialidad, también existen opiniones encontradas respecto a su amplitud y al costo del proyecto. Daniel Rivera, habitante de la comunidad y pastor de la iglesia local, explicó que la intervención era urgente debido al deterioro de la calle. “El pavimento es nuevo, aunque quedó un poco estrecho, pero el transporte pesado puede pasar con libertad. Era bien necesario porque cuando llovía el agua se tiraba sobre la carretera, hacía grietas y se llevaba el balastre”, señaló. El proyecto, según la información que circula en la zona, habría sido gestionado por dirigentes del partido Libre, pero entre la población persisten comentarios sobre el presupuesto asignado. “Algunos dicen que está muy caro, el tema del presupuesto, escucho comentarios y rumores, algunos están a favor y otros en contra de los diputados, pero no podemos decir algo que no nos consta”, expresó Daniel, con cautela. A pesar de las críticas, los vecinos reconocen que la obra representa un beneficio tangible. El pavimento, aunque no amplio como muchos hubieran deseado, ha permitido un tránsito más seguro y ordenado. “El proyecto quedó no amplio a como se pudo haber hecho, de allí, estamos satisfechos de alguna manera, nos favorece de cierta manera”, concluyó el poblador.