  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Pese a ser "suspendida" de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS

Isis Cuéllar mantiene una fuerte campaña de reelección en el departamento de Copán

  • 01 de septiembre de 2025 a las 16:32
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
1 de 10

Pese a haber sido "suspendida", Isis Cuéllar participó en la reciente marcha de Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula. La congresista sigue haciendo actividad partidaria y busca la reelección en Copán.

Fotos: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
2 de 10

Mediante su cuenta de Facebook, Isis Cuéllar manifestó "Más de 2,500 copanecos y copanecas asistimos a nuestra multitudinaria movilización del Partido Libre en San Pedro Sula".

Foto: Captura de pantalla
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
3 de 10

Cuéllar compartió varias fotos de los copanecos que asistieron a la marcha, mencionando que ella también había ido. Sin embargo, en las fotos que subió a Facebook ella no aparece.

Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
4 de 10

En las diversas postales aparecen los simpatizantes de Libre que se movilizaron desde Copán hasta San Pedro Sula el pasado 30 de agosto.

Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
5 de 10

Pese a que no aparece en las fotos, Cuéllar dijo en su Facebook que había asistido a la actividad partidaria. La diputada está impulsando su reelección y mantiene el uso de fondos públicos.

Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
6 de 10

El domingo 31 de agosto, Isis Cuéllar compartió este proyecto en la comunidad de Calzontes, Santa Rosa de Copán. Esto generó críticas por la pavimentación y el tipo de proyecto que se hizo.

Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
7 de 10

En la marcha, Rixi Moncada brindó un discurso y dijo que "acabaría con la corrupción" si llega a ser presidenta. Mientras tanto, Isis Cuéllar sigue cobrando su salario y mantiene una campaña fuerte para ser reelecta.

Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
8 de 10

La movilización de Libre dio el banderillazo en la campaña política de Rixi Moncada, uno de los cinco candidatos presidenciales para las elecciones generales del 30 de noviembre.

Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
9 de 10

Pese al escándalo por el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y haber sido suspendida en Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar sigue cobrando su salario en el Congreso Nacional (CN). Así lo confirmó en julio pasado el vicepresidente de este poder del Estado, Hugo Noé Pino, quien dijo que la parlamentaria de Copán mantiene su investidura como congresista.

 Foto: Cortesía redes
Pese a ser suspendida de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS
10 de 10

"Ella sigue siendo diputada y no ha sido suspendida ni demandada. Se están realizando las auditorías y mientras tanto ella sigue recibiendo su salario porque no ha sido suspendida", acotó Pino. A inicios del mes de julio, dentro de Libre informaron que Cuéllar había suspendida, algo que no ha sucedido.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos