Pese a ser "suspendida" de Libre, Isis Cuéllar participó en marcha del partido en SPS

Pese a haber sido "suspendida", Isis Cuéllar participó en la reciente marcha de Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula. La congresista sigue haciendo actividad partidaria y busca la reelección en Copán.
Mediante su cuenta de Facebook, Isis Cuéllar manifestó "Más de 2,500 copanecos y copanecas asistimos a nuestra multitudinaria movilización del Partido Libre en San Pedro Sula".
Cuéllar compartió varias fotos de los copanecos que asistieron a la marcha, mencionando que ella también había ido. Sin embargo, en las fotos que subió a Facebook ella no aparece.
En las diversas postales aparecen los simpatizantes de Libre que se movilizaron desde Copán hasta San Pedro Sula el pasado 30 de agosto.
Pese a que no aparece en las fotos, Cuéllar dijo en su Facebook que había asistido a la actividad partidaria. La diputada está impulsando su reelección y mantiene el uso de fondos públicos.
El domingo 31 de agosto, Isis Cuéllar compartió este proyecto en la comunidad de Calzontes, Santa Rosa de Copán. Esto generó críticas por la pavimentación y el tipo de proyecto que se hizo.
En la marcha, Rixi Moncada brindó un discurso y dijo que "acabaría con la corrupción" si llega a ser presidenta. Mientras tanto, Isis Cuéllar sigue cobrando su salario y mantiene una campaña fuerte para ser reelecta.
La movilización de Libre dio el banderillazo en la campaña política de Rixi Moncada, uno de los cinco candidatos presidenciales para las elecciones generales del 30 de noviembre.
Pese al escándalo por el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y haber sido suspendida en Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar sigue cobrando su salario en el Congreso Nacional (CN). Así lo confirmó en julio pasado el vicepresidente de este poder del Estado, Hugo Noé Pino, quien dijo que la parlamentaria de Copán mantiene su investidura como congresista.
"Ella sigue siendo diputada y no ha sido suspendida ni demandada. Se están realizando las auditorías y mientras tanto ella sigue recibiendo su salario porque no ha sido suspendida", acotó Pino. A inicios del mes de julio, dentro de Libre informaron que Cuéllar había suspendida, algo que no ha sucedido.