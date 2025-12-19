Escrutinio especial muestra mayor avance en Cortés, Comayagua y Colón

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial, que inició el jueves casi a las 5:00 de la tarde, avanza de forma más rápida en los departamentos de Cortés, Comayagua y Colón.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a actualizar desde el jueves 18 de diciembre la cifra de actas con errores revisadas en cinco departamentos. Solo se han revisado 333 de las 2,792 actas.

En Cortés, que reportaba 510 actas con inconsistencias, hasta las 11:30 de la mañana de este viernes registraba 403. Es decir que, en menos de 24 horas se había revisado 107 actas con errores.

En Colón, el CNE registró 89 actas, de las que ya fueron revisadas 52. Esto significa que quedan 37 pendientes. En Atlántida, donde había 107 actas con inconsistencias, ya solo quedan pendientes 63.

Estos cuatro departamentos han mostrado mayor respaldo al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien pese a sumar más votos sigue denunciando irregularidades en el conteo.

"Además del escrutinio especial de 2,793 actas, hemos pedido conforme a ley que se revisen los votos que están dentro de 8,845 urnas inconsistentes que representan 1,841,048 votos", escribió en X el candidato.

Dijo que en varios municipios detectaron inconsistencias en lugares donde casi no hay personas, pero que el porcentaje de votantes supera al 80% a favor del Partido Nacional.

En el conteo de actas con errores, el CNE también avanzó con 94 del departamento de de Comayagua. Hasta el jueves (cuando no había iniciado el escrutinio) eran 164 las que iban a escrutinio especial y para este viernes las redujeron a 70.

En el caso de Copán, en el occidente de Honduras, han sometido a escrutinio 36 actas y ya solo quedan pendientes 55. Ambos departamentos parecen pintarse de azul, ya que el candidato nacionalista, Nasry Asfura, muestra ventaja frente a Nasralla.

En el resto de departamentos no se registra avance, pero el CNE dijo que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se distribuirán en dos turnos de 12 horas hasta terminar con el conteo de más de medio millón de votos que están en 2,792 actas.

Tampoco se han revisado las 7 Juntas Receptoras de Votos (JRV) con errores que fueron enviadas a Estados Unidos.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, informó que el escrutinio se desarrolla en tres lotes: el primero de 1,081 actas, en el segundo son 573 y en último 1,138.

Todas las actas pasan por un proceso de verificación, corrección y evaluación. Posteriormente son sumadas a los candidatos.

En ese sentido, el candidato Nasry Asfura pasó de tener 1,305,033 votos a 1,323,319. Nasralla, por su parte, tenía el jueves 1,261,849 y con las actas con errores revisadas ahora suma 1,291,281.