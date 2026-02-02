  1. Inicio
Educación inicia entrega de libros de texto a estudiantes del sector público

Con la entrega del material didáctico, más de un millón estudiantes del sistema educativo público serán beneficiados con libros de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Sociales

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 14:19
La entrega de material didáctico se continuará el martes 3 de febrero en el departamento de El Paraíso; el miércoles 4 en Gracias a Dios; jueves 5 en Intibucá; y viernes 6 en Copán.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.— Con el inicio del año escolar 2026, la Secretaría de Educación dio paso a la primera entrega de libros de texto y guías didácticas a cientos de estudiantes y maestros del sector público.

El programa de material didáctico contempla la distribución de 10 millones de ejemplares, destinados a beneficiar a 1 millón 720 mil estudiantes del sistema educativo público.

El acto oficial de inauguración se desarrolló en el Centro de Educación Básica (CEB) Centro América Este, con la presencia de Ivette Arely Argueta, ministra de Educación, Digna Ruíz, Directora departamental de Francisco Morazán y Nasry "Tito" Asfura, presidente de Honduras.

La distribución de los primeros lotes de material educativo comenzó este lunes 2 de febrero en cuatro departamentos del país: Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua y Ocotepeque, los cuales figuran entre los primeros territorios beneficiados.

Gobierno aclara que no habrá cambios en uniforme escolar y entregará textos gratuitos

En Ocotepeque, María Antonieta Mejía, designada presidencial, encabezó la distribución en el CEB Dr. Prudencio Arita. En Juticalpa, Olancho, el designado presidencial Carlos Flores realizó la entrega en el CEB 1 de Mayo, mientras que en Choluteca, Diana Waleska Herrera, designada presidencial, participó en la jornada en el CEB Dionisio de Herrera.

De manera simultánea, la primera dama, Lizzeth del Cid, encabezó la entrega de material escolar en el departamento de Comayagua, en la escuela Manuel Andara.

Los libros entregados son a color, cuentan con cerca de 300 páginas, fueron impresos en Honduras y se distribuyen de forma gratuita.

Inicio del año escolar: Precios de cuadernos y uniformes se mantienen en el DC

Durante su intervención, Ivette Argueta, aseguró que la entrega de libros es una iniciativa que busca asegurar "que ningún alumno inicie el año escolar sin las herramientas necesarias para aprender".

"Esto viene a cuidar la economía de los padres de familia, hay libros de Ciencias naturales, Matemáticas, Estudios Sociales y Español, además de un cuaderno de trabajo para todos los niños", apuntó.

De igual forma, la ministra explicó que la entrega de paquetes también incluye guías docentes en cada una de las asignaturas dirigidas a los miles de maestros a nivel nacional.

Fondos

El presidente Asfura reveló que la entrega no proviene de fondos estatales, sino de diversas donaciones recibidas por el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER).

"El pago de libros no es con dinero del Estado, es con donaciones que recibió directamente IHER, porque si realizábamos la licitación, producción y entrega de los libros este año, íbamos a pasar todo 2026 sin libros", aseguró.

Además, aclaró que ante la necesidad de apoyo didáctico en el sector público, la adquisición de fondos provino directamente de "mucha gente y empresas que contribuyeron a la impresión de libros".

Adicionalmente, reiteró su compromiso con la niñez hondureña al asegurar que la entrega de libros se desarrolla para beneficiar los procesos de aprendizaje y enseñanza a miles de estudiantes y maestros en el sistema educativo público.

En conjunto a autoridades de la Secretaría de Educación, el presidente Nasry Asfura oficializó el año lectivo 2026.

(Foto: EL HERALDO )

P´roximas entregas

la Secretaría de Educación oficializó que la entrega de libros continuará el martes 3 de febrero en el departamento de El Paraíso; el miércoles 4 en Gracias a Dios; jueves 5 en Intibucá; y viernes 6 en Copán.

Redacción web
Daniela Ortega

