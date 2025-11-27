Educación lanza aplicación Profe 360 para monitorear el desarrollo de los estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) lanzaron la plataforma Profe 365, desde la cual los maestros, padres de familia y demás hondureños podrán acceder a datos en tiempo real del sistema educativo.

Durante el lanzamiento del Proyecto República Digital, el ministro de Educación, Daniel Esponda, oficializó la presentación de la aplicación. La plataforma, que será puesta a funcionar en febrero del 2026 en el inicio del año escolar, mantiene el registro oficial del sistema educativo hondureño.

En ella se encuentran los datos de los más de 1.8 millones de estudiantes que se matriculan cada año en el sistema escolar y de todos los trabajadores de la Secretaría de Educación. Esponda manifestó que la aplicación permitirá contar con datos en tiempo real para que se puedan tomar decisiones asertivas desde la Secretaría. El funcionario recordó que antes para saber cuántos niños habían ido a la escuela se habrían demorado casi cuatro meses, pero con la aplicación esos datos hoy se tienen en tiempo real. Además, señaló que se podrán recabar datos sobre medidas, pesos y tallas de los estudiantes, con el propósito de dar seguimiento a los factores asociados al fortalecimiento de la calidad de la educación, como es la alimentación escolar.