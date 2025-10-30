Educación fija el 28 de noviembre como cierre del año lectivo en Honduras

La medida busca garantizar que todos los centros educativos públicos concluyan el período académico dentro del plazo establecido, de modo que los docentes puedan cumplir con los reportes finales y preparar la planificación del próximo año escolar.

Aunque algunos centros educativos culminaron sus exámenes finales este viernes 31 de octubre, mientras otros extenderán sus actividades académicas durante las próximas semanas para completar recuperaciones y registrar calificaciones en el sistema escolar.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación confirmó que el año lectivo 2025 concluirá oficialmente el 28 de noviembre , una fecha que coincide con el calendario electoral y permitirá cerrar los procesos administrativos previos a las elecciones generales.

De acuerdo con la Secretaría, el cierre también facilitará la organización nacional previa a las elecciones, evitando interrupciones en los planteles que serán utilizados como centros de votación.

El calendario académico de la Secretaría de Educación establece que el año escolar en Honduras suele finalizar entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, dependiendo del cumplimiento de actividades curriculares, evaluaciones y procesos de recuperación.

Asimismo, el documento señala que el 29 de noviembre está prevista la entrega de los centros educativos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el desarrollo del proceso electoral general.

Además, se determinó que el período de prematrícula para el año lectivo 2026 se llevará a cabo del 15 al 28 de noviembre, siendo esta última fecha también la designada para la entrega del cuarto informe pedagógico a madres, padres o tutores de estudiantes del nivel prebásico.

En años anteriores, el cierre del período escolar había variado entre el 25 y el 30 de noviembre, debido a factores como condiciones climáticas, interrupciones por paros o la necesidad de reponer clases. Aunque el cumplimiento de los 200 días de clases continúa siendo un desafío, en 2025 se busca un cierre uniforme a nivel nacional para cumplir con los tiempos electorales y administrativos establecidos.