La UNAH regresa al ranking de las mejores universidades de América Latina

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fue posicionada como la mejor universidad de Honduras y entre las mejores 250 de América Latina, según un ranking organización británica Quacquarelli Symonds (QS). Mediante un comunicado, la UNAH precisó que cuatro universidades de Honduras fueron evaluadas y 492 a nivel latinoamericano.

"De las cuatro universidades hondureñas evaluadas, la UNAH se mantiene como la principal opción académica para estudiantes nacionales y extranjeros, al posicionarse como la número uno del país y ubicarse dentro de las 250 mejores de América Latina", inició diciendo el comunicado de la UNAH. Añaden: "Desde 2022 a la fecha, la UNAH ha duplicado su rendimiento de cara a 2026, alcanzando resultados destacados en los indicadores de Reputación Académica y Reputación entre Empleadores. Estos logros confirman que los egresados de la máxima casa de estudios son altamente valorados en el mercado laboral". Seguidamente indicaron que "la evaluación del QS también considera aspectos como la preparación del cuerpo docente, la relación entre estudiantes y profesores y la producción científica publicada por la universidad, factores en los que la UNAH continúa invirtiendo recursos y esfuerzos para fortalecer su impacto en la región y en el mundo".

Sobre el ranking de la organización británica Quacquarelli Symonds (QS), puntualizaron: "El Ranking QS analiza la calidad y prestigio de las instituciones a nivel global y regional por áreas y disciplinas, ofreciendo a los estudiantes una guía confiable para elegir dónde formarse profesionalmente, y a las universidades, una herramienta estratégica de autoevaluación y competitividad internacional". En junio del presente año, el portal QS Top Universities publicó la lista de las mejores universidades del mundo y en el caso de Honduras solamente apareció la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) que se ubicó en el rango 1401+.