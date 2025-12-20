Rastros de sangre en la calle: asesinan a dos mujeres en Las Lajas, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Dos mujeres fueron asesinadas de forma violenta la noche del pasado viernes 19 de diciembre en una de las calles del barrio Las Brisas, en el municipio de Las Lajas, Comayagua.

Una de las víctimas fue identificada como Yeimi Amaya, mientras que la identidad de la segunda permanece desconocida.

Los cuerpos quedaron a aproximadamente 100 metros de distancia, cerca de un hotel de la zona conocido como Las Brisas, según medios locales.

La familia de Amaya llegó al lugar y se conoció que era madre de dos menores.