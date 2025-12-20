Rastros de sangre en la calle: asesinan a dos mujeres en Las Lajas, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Dos mujeres fueron asesinadas de forma violenta la noche del pasado viernes 19 de diciembre en una de las calles del barrio Las Brisas, en el municipio de Las Lajas, Comayagua.
Una de las víctimas fue identificada como Yeimi Amaya, mientras que la identidad de la segunda permanece desconocida.
Los cuerpos quedaron a aproximadamente 100 metros de distancia, cerca de un hotel de la zona conocido como Las Brisas, según medios locales.
La familia de Amaya llegó al lugar y se conoció que era madre de dos menores.
Según las autoridades, ambos cuerpos fueron encontrados boca abajo, en medio de rastros de sangre en el suelo.
Las autoridades recibieron la alerta a través de una llamada al 911, llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, a la espera de que el personal de Medicina Forense realizara el levantamiento de los cuerpos.
A pesar de que en la escena del crimen se observaron numerosos rastros de sangre, las autoridades no han confirmado aún la forma en que fueron asesinadas las mujeres.
El método del crimen sigue siendo investigado mientras se realizan las diligencias correspondientes.