Encontraron 40 casquillos de bala: Santos Vásquez y su hijastro Ángel Rivera asesinados en Jutiapa

Unas ocho perforaciones de bala quedaron en la puerta de la vivienda donde acribillaron a un menor de 13 años y a su padrastro en Jutiapa. En la escena hallaron de forma preliminar 40 casquillos

  • 25 de agosto de 2025 a las 10:07
Un padrastro y su hijastro fueron asesinados en Jutiapa, Atlántida. Individuos armados llegaron hasta la vivienda de las víctimas y abrieron fuego contra ellos.

 Foto: Cortesía
Los cuerpos sin vida quedaron tendidos en las habitaciones. Videos difundidos por medios locales muestran que en la vivienda también funcionaba una pulpería.

 Foto: Cortesía
Las víctimas fueron identificadas como Santos Vásquez, de 39 años, y un menor de 13 años, identificado como Ángel Filiberto Rivera.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con reportes locales, las víctimas habrían sido asesinadas con armas de grueso calibre y en la escena se contabilizaron más de 40 casquillos.

 Foto: Cortesía
La ventana de cristal de la vivienda quedó destruida por los impactos de bala, mientras que en la puerta se observaron al menos ocho perforaciones.

 Foto: Cortesía
En la vivienda donde ocurrió la masacre se observaron rastros de sangre en varios pasillos y algunas sillas tiradas en el suelo.

 Foto: Cortesía
El padre de Santos Vásquez aseguró que desconocía si su hijo tenía enemistades y afirmó que se dedicaba a las ventas.

 Foto: Cortesía
“Santos trabajaba en Jutiapa, con un cuñado, lo tenía como vendedor. No sé qué sucede, era muy querido por toda la gente”, dijo el progenitor de una de las víctimas.

 Foto: Cortesía
Las autoridades llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, mientras que Medicina Forense trasladó los cuerpos hasta la morgue de La Ceiba.

 Foto: Cortesía
En la vivienda donde ocurrió la masacre se observaron rastros de sangre en varios pasillos y algunas sillas tiradas en el suelo. Una de las víctimas quedó tendida en la entrada de una habitación; su cuerpo fue cubierto con una sábana rosada y presentaba varios impactos de bala.

 Foto: Cortesía
