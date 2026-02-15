Sin claridad en Guanaja sobre nuevas elecciones, aunque plazo está por vencer

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo jueves 19 de febrero, es decir, en cuatro días, deberán repetirse las elecciones para el nivel de corporación municipal en Guanaja, en Islas de la Bahía, si se cumpliera lo que establece la Ley Electoral de Honduras. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego del recuento jurisdiccional de las actas de cierre, concernientes a las elecciones para elegir al alcalde de ese término municipal, determinó que se produjo un empate entre los candidatos Rollin Dion Kelly Hurlston (Partido Nacional) y Kristen Sheray Borden Bush (Partido Liberal). La resolución o sentencia del recuento jurisdiccional fue emitida el 30 de enero por este órgano electoral, para que se repitan las elecciones a nivel municipal en la paradisíaca isla hondureña, debido a la particular situación que envolvió a los candidatos al empatar en votos.

¿Qué manda la ley?

El artículo 289 de la Ley Electoral de Honduras establece que en caso de empate en los votos o marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos, por dos o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver el empate. La forma de solucionarlo es a través del recuento total de los votos mediante escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate. Esta acción ya se dio. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Y si el empate persiste, el CNE debe de ordenar repetir la elección dentro de los 20 días calendario siguientes a la declaración del empate. Si la declaración oficial del empate, por parte del TJE, fue el 30 de enero, lo legal sería que el 19 del presente mes se lleve cabo este nuevo proceso electoral en Guanaja; sin embargo, en la isla todavía no tienen claro qué fecha tendrán los nuevos comicios para definir la intrincada situación política. Kristen Borden, la candidata por el Partido Liberal, sobre la repetición de las elecciones, expresó: "Tuvimos una reunión con el jefe de la bancada Liberal (Jorge Cálix), y nos asegura que ya el proceso está en manos del CNE, y ya en estos días va a salir la resolución con la fecha actual".

Borden exteriorizó que la coyuntura que hoy los envuelve en Guanaja es un tema de legalidad y que ella, como candidata, tiene el derecho de haber solicitado un recuento jurisdiccional y luego la repetición de las elecciones, ya que el margen entre uno y otro era escaso. "Pedimos unas elecciones pacíficas, con respeto; el pueblo de Guanaja lo merece. El Tribunal ya lo ordenó; solo está en manos del CNE, que tiene que dar ya la fecha de las elecciones. Tenemos que aceptar la ley y aceptar (el resultado) de lo que salga", dijo Borden Bush.

La contraparte

Desde el otro lado, del extremo nacionalista, el candidato Rollin Kelly se niega a repetir las elecciones en su pueblo, alegando que el CNE le entregó la credencial que lo acreditaba como ganador de ese cargo de elección popular, unos días antes de que se diera el recuento de votos.