¿Qué secretarías, comisiones y direcciones están sin titular en el gobierno actual?

Tegucigalpa, Honduras.- Como ocurre cada vez que un nuevo partido político asume el poder gubernamental del país, la llegada de nuevos funcionarios, desde la primera categoría hasta las escalas más bajas de la burocracia estatal, no se hizo esperar en esta ocasión. La administración del presidente Nasry Juan Asfura Zablah no es la excepción. Desde el día que se dio su asunción, se anotó el primer nombramiento oficial de su gabinete de gobierno, con la juramentación de la señora Mireya Agüero de Corrales como canciller de la República de Honduras. Hasta ahora suman 87 nombramientos de altos funcionarios del Estado —entre secretarios, subsecretarios, gerentes y directores— para integrar el gobierno de Asfura Zablah. El viernes 13 de febrero fue una de las jornadas con más designaciones de cargos en los 19 días que lleva el mandatario Asfura en el ejercicio del cargo.

La mayoría de las secretarías de Estado de mayor relevancia —entre ellas Finanzas, Educación, Salud, Seguridad y Defensa, además de la Empresa Nacional Portuaria— fueron de las primeras en recibir a sus nuevas autoridades. Sin embargo, aún hay varias instituciones que siguen sin titular.

¿Cuáles faltan?

Diversas entidades estatales continúan sin secretarios, gerentes o directores nombrados por el presidente Nasry Asfura. Entre las instituciones pendientes figura la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). Sobre este despacho, el Poder Ejecutivo aún no emite un pronunciamiento definitivo respecto a su continuidad, luego de que desde el gobierno se anunciara —en días recientes— la posibilidad de suprimirla. De concretarse esa decisión, las funciones de la STLCC pasarían a la Procuraduría General de la República (PGR), según lo solicitado y revelado por Dagoberto Aspra, procurador general.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es otra de las instituciones que aún no cuenta con el pleno de comisionados. En la administración de Xiomara Castro, la presidencia de la CNBS la ocupó Marcio Sierra. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), dirigido por Edwin Araque como presidente ejecutivo en el cuatrienio pasado, también permanece sin un nombramiento confirmado para la gestión actual. Entre otras dependencias —más pequeñas en estructura, pero relevantes por su función— figuran la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). De igual manera, varias direcciones estatales continúan operando con normalidad, pero sin un director o gerente designado por el gobierno en funciones.