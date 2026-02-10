A tres semanas del nuevo gobierno, una decena de instituciones están acéfalas

Tegucigalpa, Honduras.- A tres semanas del inicio de la nueva administración del presidente Nasry Asfura, varias instituciones estatales continúan sin contar con autoridades oficialmente nombradas.
Aunque el Poder Ejecutivo ya juramentó a buena parte del gabinete y a titulares en algunas entidades estratégicas, aún existen instituciones que operan sin un titular designado o bajo funcionarios provenientes de la administración anterior, mientras se emiten los nuevos acuerdos de nombramiento.
Entre las instituciones donde aún no se han oficializado nombramientos destacan el Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema), en donde la comisión interventora, creada en 2022, está asumiendo las riendas de la institución.
La interventora, que esta presidida por el comisionado Héctor Díaz, fue nombrada en febrero del 2022 por la expresidenta Xiomara Castro, en ese entonces sus funciones eran durante seis meses; sin embargo, se fueron extendiendo hasta la fecha.
De acuerdo a empleados de la institución, las funciones de la duración de la comisión concluyen en marzo próximo.
En el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) tampoco se ha hecho nombramiento de las nuevas autoridades.
El presidente ejecutivo Erlyn Menjívar, dejó sus funciones el pasado 26 de enero; desde ese entonces la institución se maneja a cargo del gerente administrativo Walter Antúnez.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es otra de las entidades públicas que se mantienen sin autoridad nombrada por el presidente Asfura. Actualmente la institución se mantiene acéfala.
En el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) el gerente Irving Zavala, quien se desempeña en el cargo desde la administración anterior, es el que funge como titular de la institución actualmente.
Exempleados de la entidad estatal denunciaron que el gerente ha hecho varios despidos desde que Edwin Araque, quien se desempeñó como director ejecutivo dejó su cargo el 26 de enero.
Tampoco se han nombrado los titulares en Hondutel, el Instituto Nacional Agrario, la Comisión Permanente de Contigencias, entre otros.
Analistas en gestión pública advierten que la prolongación de funcionarios de la administración anterior en cargos de alto nivel puede debilitar la planificación institucional y afectar la eficiencia del Estado bajo la nueva administración.
Desde el Gobierno señalan que los nombramientos pendientes se realizarán de forma gradual, priorizando perfiles técnicos y alineados con el plan de gobierno.
Mientras tanto, las instituciones continúan operando bajo esquemas provisionales, a la espera de que en las próximas semanas se oficialicen los nombramientos que permitan completar la transición y dar estabilidad administrativa a la nueva gestión pública.