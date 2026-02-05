Así se va conformando el gabinete de Nasry Asfura: edades, sexo y generación

Tegucigalpa, Honduras.- Después de una semana de haber tomado posesión de la presidencia de Honduras, Nasry Asfura ha ido conformando su gabinete con hombres y mujeres que fueron exfuncionarios de gobiernos anteriores, al igual que antiguos compañeros que trabajaron con él cuando fue alcalde del Distrito Central entre 2014 hasta 2022. La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus analizó datos demográficos como las edades, sexo y lugar de origen de los nuevos ministros, viceministros, directores, subdirectores y otros funcionarios de alto rango juramentados entre el 27 de enero al 2 de febrero.

Es importante resaltar que hasta el 5 de febrero, no se han dado a conocer los nombres de los encargados en secretarías de gran envergadura como Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, y de otras instituciones descentralizadas como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el Instituto Nacional Penitenciario (INP), entre otras. En ese sentido, este rotativo contabiliza 57 altos funcionarios juramentados.

Paridad de género

Asfura se ha inclinado por llevar a su gabinete a más hombres que mujeres. Actualmente, hay 37 hombres y 20 mujeres, una proporción del 65% y 35% respectivamente. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Los hombres prevalecen más en cargos generales como secretarios de Estado, directores y titulares de instituciones públicas. En contraste, solo ocho mujeres figuran encabezando el mando. La diferencia es más notoria en las secretarías de Estado, pues de 18 juramentaciones, solo cuatro corresponden a mujeres: Mireya Agüero de Corrales como canciller de la República, Fátima Juárez como ministra de Redes Sociales, Sulmy Ortez como ministra de Gobernación e Ivette Argueta Padilla como ministra de Educación. En las instituciones ocupadas por directores la situación es similar: diez son hombres y apenas tres mujeres. Las directoras son María Fernanda Andino en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Belkis Escobar en la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), y María Jimena Casasola en la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec). Las mujeres han sido delegadas en cargos más auxiliares, tales como subsecretarías y subdirecciones. Hay 11 subsecretarias y ocho subsecretarios de Estado.

Cuando la expresidenta Xiomara Castro anunció su gabinete en 2022, nueve mujeres fueron designadas como titulares de instituciones públicas. Esto no se mantuvo así en los cuatro años de gobierno debido a las salidas y reestructuraciones realizadas. Si se hace la comparación con las ministras y viceministras nombradas hasta la fecha en el gabinete de Asfura, no ha logrado colocar la misma cantidad de mujeres presidiendo instituciones estatales. El rol de la mujer enfrenta una gran brecha de disparidad de género en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en las corporaciones municipales. En el Congreso Nacional, la representación femenina es menor al 30%. Es decir, que de los 128 diputados del Congreso, solo 38 son mujeres. En las alcaldías la situación es aún más dispareja, tomando en cuenta que solo 79 mujeres postularon su candidatura en las elecciones generales de noviembre de 2025.

Edades y generación

Este rotativo comparó las edades de los funcionarios juramentados. Los cálculos se realizaron con 55 funcionarios a falta de información de la directora de la ONCAE, y de Juan Manuel Gálvez, juramentado como gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). Asfura está siendo acompañado principalmente por personas mayores de 40 años, reflejando que "Tito" se inclinó por la experiencia en administración pública y en el sector privado. El 58% de sus funcionarios tienen edades que oscilan entre los 40 y 59 años, equivalente a 33 personas. En menor medida hay 12 personas entre los 30 y 39 años y 10 que superan los 60 años.

Epaminondas Marinakys Zelaya, nombrado como ministro asesor de inversiones, es el más longevo de todos al tener 80 años de edad. Por otro lado, también hay personas más jóvenes, pero ninguna menor de 30 años. María Jimena Casasola de Servicio Civil es la funcionaria más joven, con 31 años. Al hacer un cálculo sobre la mediana, la edad es de 47 años.

Al comparar los datos conforme a las edades generacionales de acuerdo a la clasificación de Brookins Institution, 22 (el 51%) son millennials, es decir, que nacieron entre 1981 y 1996. La generación X es el segundo grupo con mayor presencia en el gabinete con 20 funcionarios preliminarmente. Esta generación la conforman aquellos que nacieron entre 1965 a 1980. Los baby boomers, generación que comprende los nacidos entre 1946 a 1964, también tienen su cuota de presencia en el gabinete de Asfura con ocho personas. Los baby boomers, generación que comprende los nacidos entre 1946 a 1964, también tienen su cuota de presencia en el gabinete de Asfura con seis personas. El único en pertenecer a la denominada generación silenciosa -nacidos entre 1928 a 1945- es Epaminondas Marinakys Zelaya. En ese sentido, el 54% del gabinete lo conforman las generaciones más experimentadas: los X, baby boomers y generación silenciosa. Comparado al Congreso Nacional o a las corporaciones municipales, el Poder Ejecutivo no tiene representación de la generación Z, personas que nacieron entre 1997 y 2012.

Lugar de origen

Se rastreó el lugar de origen de los funcionarios tomando de referencia el lugar de nacimiento en el que fueron asentados, según los primeros cuatro dígitos de su Documento Nacional de Identificación (DNI). En el gabinete de Asfura se han juramentado a personas de 10 departamentos del país, siendo la mayoría de Francisco Morazán con 33. En menor escala, hay cinco funcionarios originarios de Lempira; tres de Atlántida, Cortés, y Choluteca; dos de Olancho, Yoro y Valle respectivamente. Con la representación de una sola persona, figuran Colón y Comayagua.

Tras escudriñar más a fondo, estos personajes son oriundos de 19 diferentes municipios. No obstante, la mayoría de los funcionarios son del Distrito Central. Nasry Asfura ha juramentado a cuatro de sus exempleados de la alcaldía del Distrito Central: Juan Carlos García, quien fue su vicealcalde y regidor; Aníbal Ehrler, exgerente de Movilidad Urbana; Mario Zerón, quien se desempeñó como tesorero municipal; y Eva del Carmen López, quien fue su vicealcaldesa entre 2018 a 2022.

Apenas se han integrado tres personas de Cortés, pese a ser una de las zonas más importantes de Honduras por su influencia económica e industrial. Los originarios de este departamento del norte son Eillim Flores, Epaminondas Marinakys Zelaya y Kathia Crivelli, exdiputada del Partido Liberal que asumirá la subsecretaría de Derechos Humanos. Otros sectores están a la expectativa si alguien de Cortés formará parte del gabinete económico, considerando que aún no se ha designado al ministro de Desarrollo Económico.

Conozca los datos de los funcionarios