Así se va conformando el gabinete de Nasry Asfura: edades, sexo y generación

Cuando la expresidenta Xiomara Castro anunció su gabinete en 2022, nueve<u><a rel="nofollow" href="https://www.laprensa.hn/honduras/diez-mujeres-30-hombres-integran-nuevo-gabinete-gobierno-xiomara-castro-EA5288655"> mujeres fueron designadas como titulares de instituciones públicas.</a> </u>Esto no se mantuvo así en los cuatro años de gobierno debido a las salidas y reestructuraciones realizadas.Si se hace la comparación con las ministras y viceministras nombradas hasta la fecha en el gabinete de Asfura, no ha logrado colocar la misma cantidad de mujeres presidiendo instituciones estatales.El rol de la mujer enfrenta una gran brecha de disparidad de género en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en las corporaciones municipales.En el Congreso Nacional, la representación femenina<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/mujeres-minoria-congreso-nacional-curules-elecciones-GJ28476527" target="_blank"> es menor al 30%</a>. Es decir, que de los 128 diputados del Congreso, solo 38 son mujeres.En las alcaldías la situación es aún más dispareja, tomando en cuenta que solo 79 mujeres postularon su candidatura en las elecciones generales de noviembre de 2025.