Kathia Marcela Crivelli es la nueva viceministra de Derechos Humanos

Tegucigalpa, Honduras.- Kathia Marcela Crivelli Ramírez fue juramentada este jueves por el presidente de la República Nasry Asfura como la nueva viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) de Honduras.

En el acto, realizado en la Casa Presidencial, Crivelli Ramírez, con la mano sobre la Constitución de la República, prometió promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país

En sus redes sociales, la nueva viceministra aseguró que asume "este reto con humildad y compromiso de hacer las cosas bien".