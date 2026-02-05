Kathia Marcela Crivelli es la nueva viceministra de Derechos Humanos

Tegucigalpa, Honduras.- Kathia Marcela Crivelli Ramírez fue juramentada este jueves por el presidente de la República Nasry Asfura como la nueva viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) de Honduras.
En el acto, realizado en la Casa Presidencial, Crivelli Ramírez, con la mano sobre la Constitución de la República, prometió promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país
En sus redes sociales, la nueva viceministra aseguró que asume "este reto con humildad y compromiso de hacer las cosas bien".
"Agradezco la confianza depositada en mi persona, trabajaré incansablemente por el bienestar de cada uno de nuestros hermanos hondureños", indicó.
Afirmó que en este nuevo gobierno, el Partido Liberal de Honduras cuenta con profesionales capaces y listos para trabajar por Honduras. Crivelli se desempeñaba anteriormente como diputada por el departamento de Cortés bajo la bandera del Partido Liberal.
Es originaria de Choloma, ciudad donde su familia ha tenido una influencia política histórica.
Es hija de Leopoldo “Polo” Crivelli, un político con trayectoria en el Partido Liberal que ha sido alcalde del mismo municipio durante varios períodos.
Además, fue miembro de la Comisión de Cultura y Asuntos Alternos del Congreso Nacional, según listados de comisiones oficiales de la legislatura.