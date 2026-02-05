Abogada Mayra Aguilera asume como ministra asesora presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República juramentó esta noche a la abogada Mayra Lizeth Aguilera Torres como ministra asesora presidencial, en un acto oficial realizado en Casa Presidencial. Aguilera Torres cuenta con una amplia trayectoria dentro del sistema de justicia hondureño, donde ha desempeñado funciones clave tanto en el ámbito de la persecución penal como en la judicatura. Inició su carrera como fiscal del Ministerio Público, etapa en la que adquirió experiencia en la investigación y judicialización de delitos. Posteriormente, se desempeñó como jueza de Sentencia en tribunales de primera instancia en Tegucigalpa.

Más adelante fue nombrada magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, cargo que ocupa actualmente y desde el cual ha conocido casos de alta relevancia en el ámbito civil. En 2018, Aguilera Torres fue una de las candidadas más fuertes a fiscal general de la República, postulada por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).