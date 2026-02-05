Gerzon Velásquez es juramentado como titular de Seguridad por el presidente Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Gerzon Onán Velásquez Aguilera fue juramentado esta noche de jueves -05 de febrero- como nuevo ministro de la Secretaria de Seguridad por el gobierno actual del presidente Nasry "Tito"Asfura, en un acto oficial realizado en Casa Presidencial.

Velásquez Aguilera es un oficial de carrera de la Policía Nacional de Honduras, con más de 26 años de trayectoria, reconocido por su experiencia en seguridad vial, planeación estratégica y modernización institucional.

En enero de 2015, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció cambios en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNIIE), en los que Velásquez fue mencionado como director adjunto de esa dependencia policial.

En 2021, ostentó el cargo de director nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), desde donde impulsó procesos de evaluación para una nueva Ley de Tránsito y coordinó operativos de rescate durante emergencias provocadas por fenómenos naturales, entre ellos la tormenta Eta.

Además, se desempeñó como director de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua dentro de la Policía Nacional, un cargo estratégico enfocado en la modernización institucional y la optimización de los procesos operativos.

El nuevo secretario de Seguridad es egresado de la 14ª promoción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y cuenta con formación especializada en el FBI, en Estados Unidos, así como en centros de perfeccionamiento para altos ejecutivos policiales en el Reino Unido.