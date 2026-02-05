Juramentan a Raúl Valladares Pavón como director interino del Injupemp

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este jueves a Raúl Valladares Pavón como director interino del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), en un acto oficial realizado en Casa Presidencial. Raúl Valladares, hijo del periodista del mismo nombre, asumió el cargo tras presentar promesa de ley ante el mandatario, a quien agradeció la confianza para dirigir de manera interina la institución previsional. “Con responsabilidad y humildad asumimos el compromiso de servir al pueblo hondureño y representar al glorioso Partido Liberal de Honduras”, declaró el nuevo director del Injupemp.

Asimismo, destacó el respaldo recibido por parte del Ejecutivo. "Hoy presentamos promesa de ley ante el presidente de la República, Nasry Asfura, a quien agradecemos el nombramiento como director interino del Injupemp", expresó. En su mensaje, Valladares hizo un llamado a la cohesión y al trabajo conjunto en favor del país. "Es tiempo de unidad, trabajo y servicio al país", subrayó. El Injupemp es la entidad encargada de administrar el sistema de jubilaciones y pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Trayectoria