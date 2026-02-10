Se definen primeros acuerdos del plan de lectura de la Biblia en centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- Las primeras reuniones del Plan Nacional de Lectura de la Biblia dejaron acuerdos relevantes que buscan despejar dudas y reducir la polémica generada en la población y sobre todo en redes sociales. La comisión especial del Congreso Nacional sostuvo encuentros con representantes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, donde se definieron los alcances iniciales de la iniciativa que pretende promover principios y valores en los centros educativos del país. El diputado Arnold Burgos, presidente de la comisión especial, aclaró que es falso que se pretenda redactar o modificar la Biblia, como se ha difundido en plataformas digitales.

Señaló que estas versiones carecen de sustento y han sido impulsadas por sectores que se oponen al proyecto. Como parte del proceso de diálogo, la comisión acordó cambiar la metodología inicial de trabajo. En lugar de recibir a los sectores religiosos únicamente en el Congreso Nacional, se decidió visitar directamente a las iglesias, atendiendo solicitudes de los propios representantes religiosos para facilitar un diálogo más amplio y participativo. La primera reunión se realizó a las 10:00 de la mañana con tres sacerdotes de la Iglesia Católica, mientras que a la 1:00 de la tarde se sostuvo un segundo encuentro con representantes de la Iglesia Evangélica, en el que participaron alrededor de 15 personas entre pastores y especialistas en liturgia. "Fueron reuniones amplias, respetuosas y con aportes importantes de ambas iglesias", expresó Burgos. Uno de los acuerdos centrales fue apartar, por el momento, las reformas a los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República, que inicialmente formaban parte de la moción. Esta decisión busca evitar conflictos legales y garantizar que el proceso avance sin controversias jurídicas adicionales.