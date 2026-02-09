Arnold Burgos aclara que el Congreso no redactará una nueva Biblia

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional (PN) y presidente de la Comisión para la Lectura de la Biblia en el Congreso Nacional (CN), Arnold Burgos, aclaró este lunes -9 de febrero- que es falso que el Poder Legislativo pretenda redactar una nueva Biblia.

“Quiero manifestar rotundamente que es totalmente falso que andamos diciendo que nosotros como diputados vamos a redactar una nueva Biblia. La palabra de Dios ya está escrita, nosotros no tenemos la potestad ni la voluntad, porque no se puede, eso es prohibido”, expresó Burgos.

El legislador explicó que el objetivo de la comisión y del Congreso es facilitar que la Biblia llegue a los centros educativos del país, para que niños y niñas tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios.