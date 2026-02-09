Arnold Burgos aclara que el Congreso no redactará una nueva Biblia

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional (PN) y presidente de la Comisión para la Lectura de la Biblia en el Congreso Nacional (CN), Arnold Burgos, aclaró este lunes -9 de febrero- que es falso que el Poder Legislativo pretenda redactar una nueva Biblia.
“Quiero manifestar rotundamente que es totalmente falso que andamos diciendo que nosotros como diputados vamos a redactar una nueva Biblia. La palabra de Dios ya está escrita, nosotros no tenemos la potestad ni la voluntad, porque no se puede, eso es prohibido”, expresó Burgos.
El legislador explicó que el objetivo de la comisión y del Congreso es facilitar que la Biblia llegue a los centros educativos del país, para que niños y niñas tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios.
“Lo que queremos como comisión y como Poder Legislativo es que se lleve la palabra de Dios a los centros educativos de nuestro país”, sostuvo el diputado.
Burgos anunció que a partir de este martes iniciarán una serie de reuniones para socializar la iniciativa. Indicó que el primer acercamiento será con la Iglesia católica, seguido de encuentros con la Iglesia evangélica y otros sectores, a fin de escuchar opiniones y propuestas.
Según detalló, en esas reuniones se debatirá cómo se implementará la iniciativa, quiénes estarían a cargo de impartir la lectura y de qué manera se desarrollaría el proceso en los centros educativos, siempre respetando los marcos legales.
El diputado reiteró que no existe ninguna intención de modificar textos sagrados. “Es totalmente falso que como país estamos buscando la iniciativa de redactar una nueva Biblia”, enfatizó.
Cabe recordar que el pasado miércoles -4 de febrero-, el CN aprobó por unanimidad una moción orientada a promover la lectura diaria de la Biblia en los centros educativos públicos del país, iniciativa que ha generado debate en distintos sectores de la sociedad.