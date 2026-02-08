“La Biblia no es solo cuestión de leerla”: cardenal Rodríguez pide orientación en aulas y hogares

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a profundizar en la correcta lectura de la Biblia y a que su enseñanza sirva como guía ética para la sociedad y las autoridades. El líder religioso subrayó que la Biblia no debe abordarse de forma superficial, sino comprendiendo su estructura y contexto histórico. “Para leer la Biblia no es solo cuestión de leerla, porque la Biblia no es un solo libro, es un conjunto de libros que fueron escritos en distintos tiempos y con distintos criterios. Y el que no conoce todo esto puede hasta que caiga en errores”, advirtió en entrevista con HCH. En ese sentido, señaló que el papel de la familia es clave en la formación espiritual de niños y jóvenes: “Quienes tienen que leer la Biblia son los padres de familia para poder orientar a los jóvenes y a los niños”.

Rodríguez recordó que el mensaje cristiano tiene un alcance universal, pero también una aplicación práctica en la vida pública. “El mensaje del evangelio es para todos”, expresó. El cardenal aprovechó para exhortar a las nuevas autoridades del país a tomar en cuenta los principios cristianos en su gestión: “Es muy importante y yo hago ese llamado respetuoso a todas las nuevas autoridades que tengan presente el evangelio de Jesús”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE También planteó que los cambios estructurales que Honduras necesita no pueden lograrse en períodos cortos de gobierno, sino mediante planificación sostenida. “No podemos pensar que Honduras se va a transformar en cuatro años. No, hay que tener una visión de país y una visión a largo plazo para que las nuevas generaciones también puedan tener esperanza”, afirmó. Agregó que no se debe actuar solo bajo parámetros humanos: “Es muy importante no guiarse simplemente por criterios humanos. Los criterios del evangelio nos enseñan y nos ayudan a mirar hacia el futuro”. Vinculó la enseñanza bíblica con valores éticos para la función pública y la vida social. “Ser luz quiere decir ser buen ejemplo y todo aquel que es llamado a servir debe procurar dar un buen ejemplo. Y luego ser sal es evitar la corrupción”, sostuvo.