Iglesias respaldan lectura de la Biblia en las escuelas y padres exigen ser consultados

Tegucigalpa, Honduras.- La moción aprobada de manera unánime en el Congreso Nacional (CN) para promover la lectura diaria de la Biblia en los centros educativos causó diferentes opiniones entre los sectores del país.
Aunque la mayoría aplauden la iniciativa presentada el miércoles por el presidente de la cámara legislativa, Tomás Zambrano; hay sectores que piden que no se impongan temas religiosos en las aulas de clases.
Mientras que otros solicitan que antes de aplicar la moción se escuche a los padres de familia.
Representantes de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT) felicitaron este jueves al CN tras la aprobación de la moción y mostraron su respaldo a la iniciativa.
A través de un comunicado oficial, la APT destacó que la decisión es respetuosa del marco constitucional, aclarando que la lectura de la Biblia no busca adoctrinar ni convertir a los estudiantes al evangelio, sino fortalecer valores morales y espirituales dentro del proceso educativo.
La organización pastoral señaló que la lectura del texto bíblico será parte del plan de trabajo de los docentes y se realizará en un contexto no religioso, como una fuente documental de información, formación de valores y referencia histórica y cultural.
Al debate se unió la Confraternidad Evangélica de Honduras; su presidente, el pastor Gerardo Irías señaló que si bien la decisión se trata de una victoria para la Iglesia, pidió no interpretar la propuesta como un acto religioso.
Irías dijo que respetan la opinión de quienes se oponen, sin embargo, consideran que se trata de una iniciativa "extraordinaria", la cual enseñará principios y valores a los niños y por lo tanto las familias se fortalecerán.
Durante la presentación de la moción, el titular del legislativo, explicó que la medida está orientada a promover una cultura de paz, la no violencia, el respeto a la vida, la convivencia armónica y el fortalecimiento del tejido social.
Y es en respuesta a la crisis de violencia y pérdida de valores que viene enfrentando el país desde hace varios años.
Por su parte en el sector magisterial hay posiciones encontradas, unos que cuestionan la decisión y lo ven como un adoctrinamiento a los estudiantes y otros que catalogan como positiva la moción.
"Estoy de acuerdo en la lectura y reflexión de la biblia. Buscando ponerla en práctica, es urgentemente necesaria, para combatir los antivalores qué están proliferando en las vidas de los niños y familias hondureñas", indicó la maestra Diana Calona.
Varios profesores expresaron que la lectura de la Biblia y la oración en sus aulas no es nuevo, manifestaron que hace varios años se intentó aprobar en el Congreso esta iniciativa.
Asimismo indicaron que muchos docentes desde hace varios años oran y leen la Biblia en las aulas y lo inculcan a sus alumnos.
Otros, sin embargo, rechazaron la medida y dijeron que no acatarían las disposiciones emitidas por el Congreso.
Padres de familia
Los padres de familia opinan que aunque hay una buena intención detrás de la moción, no se debe imponer una decisión de ese tipo sin antes consultar con los padres, quienes son los encargados de elegir la educación de sus hijos.
"Consideramos que nada debe ser impuesto, ni aunque sea algo como leer la Biblia, porque también la Constitución garantiza el derecho a la libertad de culto", opinó Cecile Flores, representante del Movimiento por Nuestro Hijos.
Sin embargo, dijo que la propuesta está bien intencionada, ya que a través de la misma se busca el rescate de la sociedad, pero "también esto como siempre, como cuando tiene que ver con las aulas de clases tiene que ser consensuado con los padres de familia", indicó.
La moción plantea la integración de una comisión especial conformada por diputados de todas las bancadas, junto con representantes de la Secretaría de Educación, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, con el objetivo de analizar, diseñar y consensuar un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos del país
Los padres de familia indicaron que es importante integrarlos al análisis, pues todo lo que tiene que ver con las aulas de clases debe ser consensuado con ellos.
"No sabemos qué Biblia, no sabemos qué religión, en una aula de clase hay diversidad de religiones, así como también hay personas que no creen en Dios completamente", apuntaron los padres.
El movimiento espera ser llamado por los diputados para analizar la moción y dar sus puntos de vista.
De acuerdo con lo expuesto en la cámara legislativa, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar una propuesta formal y estructurada que pueda ser conocida, discutida y eventualmente aprobada por el pleno, en apego al carácter de la educación establecido en la Constitución de la República.
Conformación
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad, el 4 de febrero de 2026, una moción para impulsar la lectura diaria de la Biblia en todos los centros educativos públicos del país.
La iniciativa busca fortalecer la formación en valores éticos y cívicos en la niñez y juventud ante la crisis de desintegración social.
El Poder Legislativo conformó una comisión multipartidaria para socializar con representantes de la Secretaría de Educación, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica la propuesta.
La Comisión Especial del Congreso Nacional quedó integrada por diputados de distintas bancadas, con Arnold Burgos, del Partido Nacional, como presidente; Rashid Mejía, del Partido Liberal, como vicepresidente, y Alejandra Burgos, también del Partido Nacional, en la secretaría. Como miembros fueron designados Ángel Sandoval y Ronald Panchamé, de Libre.
Asimismo, Luz Ernestina Mejía y Alejandra Vallecillo, del Partido Liberal; María Fernanda Sandres, Juan Sauceda, del Partido Nacional; Carlenton Dávila, del Pinu, y Godofredo Fajardo, de la Democracia Cristiana (DC),
La comisión tiene un periodo de 30 días, calendario para analizar, diseñar y presentar al pleno un informe técnico con el plan nacional de implementación
En virtud de que la educación en Honduras es laica por mandato constitucional, el diputado Arnold Burgos ha señalado que el proyecto requerirá reformar los artículos 77 y 151 de la Constitución para permitir formalmente esta práctica.
Una vez presentado el informe de la comisión, el pleno del Congreso deberá discutir y votar el proyecto de ley o decreto definitivo para su aprobación final.
Las autoridades aclaran que la moción aprobada es un paso inicial para crear el plan y que, por el momento, se plantea como una medida de orientación y no de carácter obligatorio o impositivo