Iglesias respaldan lectura de la Biblia en las escuelas y padres exigen ser consultados

Tegucigalpa, Honduras.- La moción aprobada de manera unánime en el Congreso Nacional (CN) para promover la lectura diaria de la Biblia en los centros educativos causó diferentes opiniones entre los sectores del país. Aunque la mayoría aplauden la iniciativa presentada el miércoles por el presidente de la cámara legislativa, Tomás Zambrano; hay sectores que piden que no se impongan temas religiosos en las aulas de clases. Mientras que otros solicitan que antes de aplicar la moción se escuche a los padres de familia. Representantes de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT) felicitaron este jueves al CN tras la aprobación de la moción y mostraron su respaldo a la iniciativa.

A través de un comunicado oficial, la APT destacó que la decisión es respetuosa del marco constitucional, aclarando que la lectura de la Biblia no busca adoctrinar ni convertir a los estudiantes al evangelio, sino fortalecer valores morales y espirituales dentro del proceso educativo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE La organización pastoral señaló que la lectura del texto bíblico será parte del plan de trabajo de los docentes y se realizará en un contexto no religioso, como una fuente documental de información, formación de valores y referencia histórica y cultural. Al debate se unió la Confraternidad Evangélica de Honduras; su presidente, el pastor Gerardo Irías señaló que si bien la decisión se trata de una victoria para la Iglesia, pidió no interpretar la propuesta como un acto religioso. Irías dijo que respetan la opinión de quienes se oponen, sin embargo, consideran que se trata de una iniciativa "extraordinaria", la cual enseñará principios y valores a los niños y por lo tanto las familias se fortalecerán. Durante la presentación de la moción, el titular del legislativo, explicó que la medida está orientada a promover una cultura de paz, la no violencia, el respeto a la vida, la convivencia armónica y el fortalecimiento del tejido social. Y es en respuesta a la crisis de violencia y pérdida de valores que viene enfrentando el país desde hace varios años. Por su parte en el sector magisterial hay posiciones encontradas, unos que cuestionan la decisión y lo ven como un adoctrinamiento a los estudiantes y otros que catalogan como positiva la moción.

"Estoy de acuerdo en la lectura y reflexión de la biblia. Buscando ponerla en práctica, es urgentemente necesaria, para combatir los antivalores qué están proliferando en las vidas de los niños y familias hondureñas", indicó la maestra Diana Calona. Varios profesores expresaron que la lectura de la Biblia y la oración en sus aulas no es nuevo, manifestaron que hace varios años se intentó aprobar en el Congreso esta iniciativa. Asimismo indicaron que muchos docentes desde hace varios años oran y leen la Biblia en las aulas y lo inculcan a sus alumnos. Otros, sin embargo, rechazaron la medida y dijeron que no acatarían las disposiciones emitidas por el Congreso.

Padres de familia

Los padres de familia opinan que aunque hay una buena intención detrás de la moción, no se debe imponer una decisión de ese tipo sin antes consultar con los padres, quienes son los encargados de elegir la educación de sus hijos. "Consideramos que nada debe ser impuesto, ni aunque sea algo como leer la Biblia, porque también la Constitución garantiza el derecho a la libertad de culto", opinó Cecile Flores, representante del Movimiento por Nuestro Hijos. Sin embargo, dijo que la propuesta está bien intencionada, ya que a través de la misma se busca el rescate de la sociedad, pero "también esto como siempre, como cuando tiene que ver con las aulas de clases tiene que ser consensuado con los padres de familia", indicó.

La moción plantea la integración de una comisión especial conformada por diputados de todas las bancadas, junto con representantes de la Secretaría de Educación, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, con el objetivo de analizar, diseñar y consensuar un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos del país Los padres de familia indicaron que es importante integrarlos al análisis, pues todo lo que tiene que ver con las aulas de clases debe ser consensuado con ellos. "No sabemos qué Biblia, no sabemos qué religión, en una aula de clase hay diversidad de religiones, así como también hay personas que no creen en Dios completamente", apuntaron los padres. El movimiento espera ser llamado por los diputados para analizar la moción y dar sus puntos de vista. De acuerdo con lo expuesto en la cámara legislativa, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar una propuesta formal y estructurada que pueda ser conocida, discutida y eventualmente aprobada por el pleno, en apego al carácter de la educación establecido en la Constitución de la República.

Conformación