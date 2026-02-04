CN aprueba moción para impulsar la lectura de la Biblia en centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad, los diputados del Congreso Nacional (CN), aprobaron este miércoles -04 de febrero- una moción orientada a promover la lectura diaria de la Biblia en los centros educativos públicos del país.
La iniciativa, según explicó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, no tiene un carácter religioso, sino formativo y basada en la recuperación de valores en la niñez y la juventud hondureña.
La moción fue leída y tomada a consideración durante la sesión legislativa, abriendo el espacio para su discusión entre los diputados de las distintas bancadas.
Durante su intervención, Zambrano subrayó que la propuesta ha sido previamente socializada con autoridades de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, aclarando que el planteamiento busca fortalecer la educación en valores y no imponer una doctrina religiosa dentro del sistema educativo.
“Esta idea se ha venido socializando con las autoridades de la Iglesia Evangélica y con las autoridades de la Iglesia Católica. Esto no es un tema de religión, lo hemos hablado en un tema de valores en los niños, de que se les pueda dar lectura y se les pueda inculcar valores que hemos perdido en la ciudadanía, en la juventud y en la niñez”, expresó.
Zambrano presentó la moción para la creación de una comisión integrada por diputados de todas las bancadas, la cual estará encargada de dialogar con las iglesias y la Secretaría de Educación para la implementación de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país, a fin de que en un plazo de 30 días presente un plan de lectura.
El titular del Legislativo también hizo una reflexión sobre el rol de la familia y del sistema educativo en la formación integral de los estudiantes, señalando que con el paso de los años se han debilitado espacios clave para la enseñanza cívica y ética dentro de las aulas.
“Somos responsables los padres, porque también los padres de familia se han descuidado en ese tipo de valores en la familia y en los hijos, y le hemos descargado esa responsabilidad a los maestros, desde que se eliminó la educación cívica, y ustedes han visto cómo en el transcurso de los años se han ido perdiendo muchos valores en el país”, agregó.
Zambrano vinculó esta pérdida de valores con problemáticas sociales que afectan directamente a la juventud, como el consumo de drogas, el alcoholismo y la vinculación temprana a maras y pandillas, lo que, a su criterio, obliga al Congreso Nacional a intervenir desde el ámbito preventivo y formativo.
“Hemos visto jóvenes desde pequeños alejados de los caminos correctos, jóvenes utilizando drogas, en el alcoholismo, en las maras y pandillas, y creo que es el momento en que podemos intervenir desde este Congreso para fortalecer la educación en el tema de valores”, dijo.
Plan
La moción plantea la integración de una comisión especial conformada por diputados de todas las bancadas, junto con representantes de la Secretaría de Educación, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, con el objetivo de analizar, diseñar y consensuar un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos del país.
De acuerdo con lo expuesto en el pleno, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar una propuesta formal y estructurada que pueda ser conocida, discutida y eventualmente aprobada por el pleno legislativo, siempre en apego al carácter de la educación establecido en la Constitución de la República.
“La comisión especial tendrá como objetivo analizar, diseñar, consensuar e implementar un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos, estableciéndola como un libro y guía de fe, enseñanza, aprendizaje y formación de valores para la niñez y juventud hondureña”, detalló.
El presidente del Congreso enfatizó que la iniciativa está orientada a promover una cultura de paz, la no violencia, el respeto a la vida, la convivencia armónica y el fortalecimiento del tejido social, en respuesta a la crisis de violencia y pérdida de valores que enfrenta el país.
“Esta propuesta debe ser conocida y discutida por el pleno como una medida preventiva, formativa y transformadora frente a la grave crisis de violencia y descomposición social que enfrenta Honduras”, enfatizó.
Durante el desarrollo de la sesión, los parlamentarios también sugirieron que en el proceso de discusión del plan se integren docentes, psicólogos y representantes de otras iglesias o denominaciones, con el fin de ampliar el diálogo y enriquecer la propuesta desde una visión más integral y plural.
Varios diputados tomaron la palabra, entre aplausos y muestras de respaldo, destacando la importancia de fortalecer los valores desde la educación, y en su totalidad manifestaron estar a favor de la iniciativa presentada.