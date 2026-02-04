CN aprueba moción para impulsar la lectura de la Biblia en centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad, los diputados del Congreso Nacional (CN), aprobaron este miércoles -04 de febrero- una moción orientada a promover la lectura diaria de la Biblia en los centros educativos públicos del país. La iniciativa, según explicó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, no tiene un carácter religioso, sino formativo y basada en la recuperación de valores en la niñez y la juventud hondureña. La moción fue leída y tomada a consideración durante la sesión legislativa, abriendo el espacio para su discusión entre los diputados de las distintas bancadas.

Durante su intervención, Zambrano subrayó que la propuesta ha sido previamente socializada con autoridades de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, aclarando que el planteamiento busca fortalecer la educación en valores y no imponer una doctrina religiosa dentro del sistema educativo. "Esta idea se ha venido socializando con las autoridades de la Iglesia Evangélica y con las autoridades de la Iglesia Católica. Esto no es un tema de religión, lo hemos hablado en un tema de valores en los niños, de que se les pueda dar lectura y se les pueda inculcar valores que hemos perdido en la ciudadanía, en la juventud y en la niñez", expresó. Zambrano presentó la moción para la creación de una comisión integrada por diputados de todas las bancadas, la cual estará encargada de dialogar con las iglesias y la Secretaría de Educación para la implementación de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país, a fin de que en un plazo de 30 días presente un plan de lectura.​​​​​​

El titular del Legislativo también hizo una reflexión sobre el rol de la familia y del sistema educativo en la formación integral de los estudiantes, señalando que con el paso de los años se han debilitado espacios clave para la enseñanza cívica y ética dentro de las aulas. “Somos responsables los padres, porque también los padres de familia se han descuidado en ese tipo de valores en la familia y en los hijos, y le hemos descargado esa responsabilidad a los maestros, desde que se eliminó la educación cívica, y ustedes han visto cómo en el transcurso de los años se han ido perdiendo muchos valores en el país”, agregó. Zambrano vinculó esta pérdida de valores con problemáticas sociales que afectan directamente a la juventud, como el consumo de drogas, el alcoholismo y la vinculación temprana a maras y pandillas, lo que, a su criterio, obliga al Congreso Nacional a intervenir desde el ámbito preventivo y formativo. “Hemos visto jóvenes desde pequeños alejados de los caminos correctos, jóvenes utilizando drogas, en el alcoholismo, en las maras y pandillas, y creo que es el momento en que podemos intervenir desde este Congreso para fortalecer la educación en el tema de valores”, dijo.

