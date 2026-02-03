Deserción escolar en Francisco Morazán superó los 6 mil alumnos en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema educativo en Honduras constituye un pilar esencial para el desarrollo del país y la formación de miles de niños y jóvenes, siendo clave para su futuro académico y social.

Sin embargo, durante 2025, el sistema se vio debilitado en el departamento de Francisco Morazán debido a la deserción escolar y los retos estructurales que enfrentan las instituciones educativas.

Según autoridades de la Secretaría de Educación, la matrícula estudiantil en Francisco Morazán durante 2025 arrancó con más de 320 mil estudiantes y cerró el año con 314 mil, lo que representa una deserción de más de 6,000 alumnos.

Digna Irías, directora departamental de Francisco Morazán explicó a EL HERALDO que el abandono escolar se debe a distintos factores sociales que dificultan los procesos de aprendizaje en miles de alumnos.