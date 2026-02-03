Deserción escolar en Francisco Morazán superó los 6 mil alumnos en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema educativo en Honduras constituye un pilar esencial para el desarrollo del país y la formación de miles de niños y jóvenes, siendo clave para su futuro académico y social.
Sin embargo, durante 2025, el sistema se vio debilitado en el departamento de Francisco Morazán debido a la deserción escolar y los retos estructurales que enfrentan las instituciones educativas.
Según autoridades de la Secretaría de Educación, la matrícula estudiantil en Francisco Morazán durante 2025 arrancó con más de 320 mil estudiantes y cerró el año con 314 mil, lo que representa una deserción de más de 6,000 alumnos.
Digna Irías, directora departamental de Francisco Morazán explicó a EL HERALDO que el abandono escolar se debe a distintos factores sociales que dificultan los procesos de aprendizaje en miles de alumnos.
"Sabemos que los contextos locales permiten que exista la migración interna e incluso fuera del país y otro tipo de problemas que enfrentan los alumnos, el trabajo infantil que también es un reto para este gobierno", aseguró.
Sin embargo, la funcionaria explicó que pese a que el periodo lectivo 2026 comenzó recientemente, las autoridades educativas esperan buenos resultados en cuanto a la retención de estudiantes en el sistema público.
Hasta noviembre de 2025, expertos e investigadores en materia educativa aseguraron que en departamentos con alta densidad poblacional cómo Francisco Morazán y Cortés, la cantidad de abandono escolar se consolidó como uno de los principales problemas educativos.
Retos
Pese a que las cifras en Francisco Morazán se reflejan alarmantes, estas se mantienen considerablemente estables en comparación a 2024, ya que un total de 6,674 estudiantes abandonaron sus estudios en dicho año, y 326 cancelaron su matrícula.
Ante esos datos, doctores en educación aseguraron que la nueva administración educativa debe reforzar el currículum escolar, especialmente en español y matemáticas; asignaturas que históricamente registran altos índices de reprobación en el sistema educativo público.