Deserción escolar en Francisco Morazán superó los 6 mil alumnos en 2025

Expertos aseguran que la nueva administración educativa debe reforzar la enseñanza en español y matemáticas; asignaturas que históricamente registran altos índices de reprobación

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 18:02
La deserción escolar en Francisco Morazán alcanzó a seis mil estudiantes en 2025.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema educativo en Honduras constituye un pilar esencial para el desarrollo del país y la formación de miles de niños y jóvenes, siendo clave para su futuro académico y social.

Sin embargo, durante 2025, el sistema se vio debilitado en el departamento de Francisco Morazán debido a la deserción escolar y los retos estructurales que enfrentan las instituciones educativas.

Según autoridades de la Secretaría de Educación, la matrícula estudiantil en Francisco Morazán durante 2025 arrancó con más de 320 mil estudiantes y cerró el año con 314 mil, lo que representa una deserción de más de 6,000 alumnos.

Digna Irías, directora departamental de Francisco Morazán explicó a EL HERALDO que el abandono escolar se debe a distintos factores sociales que dificultan los procesos de aprendizaje en miles de alumnos.

Autoridades de Educación proyectan matricular al menos dos millones de escolares

"Sabemos que los contextos locales permiten que exista la migración interna e incluso fuera del país y otro tipo de problemas que enfrentan los alumnos, el trabajo infantil que también es un reto para este gobierno", aseguró.

Sin embargo, la funcionaria explicó que pese a que el periodo lectivo 2026 comenzó recientemente, las autoridades educativas esperan buenos resultados en cuanto a la retención de estudiantes en el sistema público.

Hasta noviembre de 2025, expertos e investigadores en materia educativa aseguraron que en departamentos con alta densidad poblacional cómo Francisco Morazán y Cortés, la cantidad de abandono escolar se consolidó como uno de los principales problemas educativos.

Retos

Pese a que las cifras en Francisco Morazán se reflejan alarmantes, estas se mantienen considerablemente estables en comparación a 2024, ya que un total de 6,674 estudiantes abandonaron sus estudios en dicho año, y 326 cancelaron su matrícula.

Ante esos datos, doctores en educación aseguraron que la nueva administración educativa debe reforzar el currículum escolar, especialmente en español y matemáticas; asignaturas que históricamente registran altos índices de reprobación en el sistema educativo público.

