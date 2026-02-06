  1. Inicio
Más de un lempira subirá el combustible en Honduras a partir del lunes 9 de febrero

Hasta más de dos lempiras por galón aumentarán los refinados del petróleo para la segunda semana de febrero, anunció la Secretaría de Energía

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 11:14
Más de un lempira subirá el combustible en Honduras a partir del lunes 9 de febrero

El precio en los combustibles tendrá alzas a partir del lunes 9 de febrero.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un impacto en las finanzas de los consumidores provocarán los considerables incrementos a los combustibles que estarán vigentes a partir del lunes próximo.

Hasta más de dos lempiras serán los aumentos a los refinados del petróleo, manteniéndose así la tendencia alcista por cuarta semana consecutiva.

El queroseno o gas doméstico experimentará el mayor encarecimiento en el Distrito Central al aumentar 2.51 lempiras, pasando a costar 78.21 lempiras por galón.

De 1.72 lempiras será el alza de la gasolina superior de 95 octanos, por lo que tendrá un precio en bomba de 102.34 lempiras.

El diesel se cotizará a 86.60 lempiras al subir el galón 1.37 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.

A 1.13 lempiras adicionales se comprará la gasolina regular, siendo su nuevo valor de 92.16 lempiras por galón.

En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular ascenderá 24 centavos para venderse a 44.39 lempiras durante el segundo septenario de febrero.

.

