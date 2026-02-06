Nasry Asfura y Donald Trump se reunirán este sábado en Mar-a-Lago, residencia del presidente de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Honduras, Donald Trump y Nasry Asfura, se realizará este sábado 7 de febrero en Florida, EE UU. El encuentro será en la residencia del presidente estadounidense ubicada en 100 South Ocean Boulevard, Palm Beach, Florida, locación donde ha recibido a muy pocos jefes de Estado.

Aunque esta será una reunión al más alto nivel donde también estará Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU, no se firmarán acuerdos entre los mandatarios. Mireya Agüero, canciller de Honduras, acompañará al presidente Nasry Asfura y adelantó que sí se abordarán diversos temas de interés, pero no habrá firma de documentos. "No es un momento donde iremos a firmar acuerdos técnicos, no es un momento donde se van a hacer planteamientos de muchísimas páginas, no se van a firmar documento per se, pero sí es el primer diálogo que posiciona los intereses de uno y otro", indicó. La plenipotenciaria mencionó los siguientes temas que tocará Trump y Asfura en Mar-a-Lago.