Nasry Asfura y Donald Trump se reunirán este sábado en Mar-a-Lago, residencia del presidente de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Honduras, Donald Trump y Nasry Asfura, se realizará este sábado 7 de febrero en Florida, EE UU.
El encuentro será en la residencia del presidente estadounidense ubicada en 100 South Ocean Boulevard, Palm Beach, Florida, locación donde ha recibido a muy pocos jefes de Estado.
Aunque esta será una reunión al más alto nivel donde también estará Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU, no se firmarán acuerdos entre los mandatarios.
Mireya Agüero, canciller de Honduras, acompañará al presidente Nasry Asfura y adelantó que sí se abordarán diversos temas de interés, pero no habrá firma de documentos.
“No es un momento donde iremos a firmar acuerdos técnicos, no es un momento donde se van a hacer planteamientos de muchísimas páginas, no se van a firmar documento per se, pero sí es el primer diálogo que posiciona los intereses de uno y otro”, indicó.
La plenipotenciaria mencionó los siguientes temas que tocará Trump y Asfura en Mar-a-Lago.
“Naturalmente el tema de la migración, maquilas, nuestras exportaciones a Estados Unidos, drogas y seguridad como aspectos estratégicos en la relación; eficiencia del Estado y cómo lo mira el presidente Asfura, posicionamiento de los temas de infraestructura, vivienda, plataforma educativa y de salud que quiere tener el presidente Asfura serán temas de la conversación”.
Finalmente dijo que “será una reunión al más alto nivel con el primer social comercial de Honduras y el primer aliado estratégico”.
Este será el primer viaje oficial como presidente de Nasry Asfura tras asumir su cargo, tercero desde que ganó la presidencia de Honduras, los anteriores dos a EE UU e Israel.