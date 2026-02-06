EE UU reitera US$ 5 millones de recompensa por información de "El Porky"

Tegucigalpa, Honduras.- La recompensa por información que lleve a la captura de Yulan Adonay Archaga Carías, alias "El Porky", uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, continúa siendo de cinco millones de dólares, reiteró este viernes la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. A través de un posteo en su perfil, la sede diplomática compartió el cartel del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde confirma la vigencia de la jugosa recompensa.

Además, muestra los contactos del FBI a donde las personas que tengan información de El Porky puedan abocarse, como el +1-832-267-1688 a través de un chat de WhatsApp ó al correo electrónico: ARCHAGA-CARIAS_TIPS@FBI.GOV.

Recompensa de $5 Millones por información que conduzca al arresto y/o condena del líder de la Organización Terrorista Extranjera MS-13:



El Porky está prófugo de la justicia desde febrero del 2020, tras escapar durante un falso operativo 'de película' de los juzgados de El Progreso, Yoro, que provocó además la muerte de varios policías. Archaga Carías enfrenta acusaciones por múltiples delitos federales, entre ellos conspiración para distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros crímenes violentos que implican el uso de armas de alto poder. El hondureño forma parte de la lista de 10 criminales más buscados por Interpol en Honduras, así como de las listas de los más buscados por la DEA y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).