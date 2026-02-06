"Soraya Montenegro" regresa en comercial del Super Bowl con Melissa McCarthy

Los Ángeles, Estados Unidos.- Itatí Cantoral vuelve a ponerse en la piel de Soraya Montenegro, el personaje que la catapultó a la fama hace tres décadas en "María la del barrio". Esta vez lo hace para una marca internacional de cosméticos, en un comercial que será transmitido durante el Super Bowl 2026, y en compañía de la ganadora del Oscar, Melissa McCarthy. El adelanto del promocional, titulado "Melisa", se difundió en redes sociales esta semana y desató reacciones inmediatas entre el público latinoamericano. En el video, Cantoral recupera los gestos dramáticos, las miradas intensas y el carácter dominante que convirtieron a Montenegro en una de las antagonistas más recordadas de la televisión.

La colaboración entre ambas actrices resultó inesperada para millones de usuarios en plataformas digitales. Algunos celebraron la unión de dos estilos de comedia tan distintos, mientras otros respondieron con memes y comentarios que evidencian el arraigo cultural del personaje en México.

La marca de cosméticos Elf anunció que el comercial completo se estrenará el próximo domingo 8 de febrero durante la transmisión en vivo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos con mayor audiencia a nivel mundial.

Cantoral interpretó por primera vez a Soraya Montenegro en 1995, cuando tenía apenas 20 años y comenzaba su carrera en las telenovelas de Televisa. El personaje se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generaciones, permaneciendo vigente en el imaginario colectivo mexicano hasta la actualidad. En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz confesó que durante las grabaciones de "María la del barrio" enfrentaba jornadas extenuantes que incluían transmisiones en vivo.

"Llegaba en vivo, todo eso que hice y fue el personaje que hasta la fecha es icónico. Ni estudiaba ni nada, qué vergüenza chicos, pero lo tengo que confesar", relató. Esta no es la primera ocasión en que la actriz retoma elementos de su personaje más famoso fuera del contexto de las telenovelas. En 2017 participó en la serie de Netflix "Las chicas del cable" interpretando a una prisionera malvada recién llegada al penal, donde compartió escenas con dos reclusas latinas.

El impacto cultural de Soraya Montenegro ha perdurado durante casi 30 años, convirtiéndose en referencia obligada de la cultura popular mexicana.

