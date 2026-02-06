Oficial: Así se jugarán las semifinales de Copa del Rey; Barcelona con rival difícil

Madrid, España.- Este viernes se llevó a cabo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26 que iniciarán la próxima semana y concluirán en la primera semana de marzo. El sorteo deparó que el FC Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid y Real Sociedad hará lo propio frente al Athletic Club.

El conjunto catalán fue el primer equipo en alcanzar las semis tras eliminar en cuartos al verdugo del Real Madrid, Albacete, donde Lamine Yamal y Ronald Araujo marcaron en el Carlos Belmonte (1-2) para sellar la clasificación. El Athletic Club derrotó 2-1 al Valencia en Mestalla mientras que la Real Sociedad se impuso 2-3 al Alavés en Mendizorroza y Atlético de Madrid aplastó 0-5 al Betis en La Cartuja, sede de la final copera. Estos duelos de semifinales son a doble partido. La ida será la próxima semana, el 10 y 11 de febrero, y habrá que esperar casi un mes, hasta el 4 y 5 de marzo, para disputarse la vuelta.

El pase a estas semifinales cuenta con una gratificación extra, además de luchar por el título. Supone la posibilidad de ocupar una plaza de los cuatro equipos que participarán en la próxima Supercopa de España (2027), que como ya adelantó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no se disputará en Arabia Saudita.