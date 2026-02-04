  1. Inicio
Alcaldía y JICA definen prioridades para proyectos de mitigación en zonas de alto riesgo del DC

Reunión entre la Alcaldía del Distrito Central y JICA definió prioridades de cooperación para prevenir riesgos en zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 18:03
Alcaldía y JICA definen prioridades para proyectos de mitigación en zonas de alto riesgo del DC

Proyectos de mitigación de desastres, control de laderas y eficiencia en servicios de agua potable serán las prioridades de cooperación con Japón en la capital.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalapa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo este miércoles 4 de febrero una reunión con el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kadoya Atsunori, para definir las prioridades de cooperación durante la actual administración municipal.

Durante la reunión, el representante de JICA solicitó información detallada sobre los programas e iniciativas estratégicas que impulsa la alcaldía, enfocada en proyectos de mitigación de desastres en zonas de laderas en Tegucigalpa y Comayagüela.

Como resultado del diálogo, se acordaron acciones inmediatas y de mediano plazo para fortalecer los proyectos que actualmente están en ejecución, especialmente aquellos orientados al control y mitigación de desastres naturales en zonas de alto riesgo en la capital.

Entre otros temas, se incluyó la implementación de nuevas medidas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable, así como la optimización de la capacidad de reducción de pérdidas y la eficiencia en la prestación de servicios de agua en el Distrito Central.

El alcalde Zelaya destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con organismos internacionales, señalando que estas alianzas son fundamentales para garantizar la seguridad de las familias que habitan en zonas de alto riesgo.

Juan Diego Zelaya toma posesión de instalaciones en alcaldía de Tegucigalpa

Por su parte, Kadoya Atsunori expresó su disposición de apoyar los proyectos municipales y resaltó la experiencia de Japón en gestión de riesgos, particularmente en la prevención de desastres en áreas urbanas con laderas y pendientes críticas.

El edil enfatizó que el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la mejora de los servicios básicos forman parte de su estrategia integral para elevar la calidad de vida de los habitantes y reducir vulnerabilidades ante eventos climáticos.

Equipo de JICA asesora en tema de desastres y deslizamientos

Ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas y un seguimiento constante de los proyectos, con la meta de implementar soluciones sostenibles que garanticen la protección de la población y el desarrollo seguro de la capital.

