Alcaldía y JICA definen prioridades para proyectos de mitigación en zonas de alto riesgo del DC

Tegucigalapa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo este miércoles 4 de febrero una reunión con el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kadoya Atsunori, para definir las prioridades de cooperación durante la actual administración municipal.

Durante la reunión, el representante de JICA solicitó información detallada sobre los programas e iniciativas estratégicas que impulsa la alcaldía, enfocada en proyectos de mitigación de desastres en zonas de laderas en Tegucigalpa y Comayagüela.

Como resultado del diálogo, se acordaron acciones inmediatas y de mediano plazo para fortalecer los proyectos que actualmente están en ejecución, especialmente aquellos orientados al control y mitigación de desastres naturales en zonas de alto riesgo en la capital.

Entre otros temas, se incluyó la implementación de nuevas medidas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable, así como la optimización de la capacidad de reducción de pérdidas y la eficiencia en la prestación de servicios de agua en el Distrito Central.

El alcalde Zelaya destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con organismos internacionales, señalando que estas alianzas son fundamentales para garantizar la seguridad de las familias que habitan en zonas de alto riesgo.