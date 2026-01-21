Represa San José, túneles y viviendas: obras que Juan Diego Zelaya promete concluir

Tegucigalpa, Honduras. El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, afirmó que durante su primer año de gestión se enfocará en reactivar y concluir los proyectos que quedaron paralizados en la administración del exalcalde Jorge Aldana. Zelaya señaló que su prioridad será retomar obras de alto impacto social que permanecen inconclusas, muchas de ellas detenidas por problemas financieros y administrativos que afectaron el desarrollo de la capital. Entre los proyectos más urgentes, el edil destacó la represa San José, una obra clave para el abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa, la cual fue abandonada en noviembre de 2024 debido a incumplimientos de pago por parte de la comuna capitalina. Indicó que este proyecto lleva más de un año paralizado, pero subrayó que su conclusión es fundamental para mitigar la crisis de agua que enfrenta el Distrito Central. “En el primer año vamos a reactivar y terminar proyectos como la represa San José, el túnel que conecta la colonia Florencia con el bulevar Suyapa, las casas para las familias afectadas de la colonia Guillén. Es sacar adelante esos proyectos que quedaron a medio palo”, expresó Zelaya. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Añadió que también es urgente iniciar otras obras hidráulicas que fueron postergadas y que resultan esenciales para el desarrollo urbano y la mitigación de riesgos en la capital. En ese contexto, informó que ya se han sostenido conversaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para avanzar en el proyecto de la represa Quiebramontes, el cual, junto a Jiniguare y Río del Hombre, busca cubrir la demanda de agua potable de la capital durante los próximos 50 años. Asimismo, mencionó que el proyecto de Jiniguare ya se encuentra firmado por el gobierno saliente, aunque reconoció que es necesario revisar su estatus actual para definir los siguientes pasos. Zelaya también consideró prioritarios los proyectos del río del Hombre y el reservorio del Hatillo, los cuales —según indicó— deben comenzar a ejecutarse de inmediato por su impacto en el suministro de agua y la prevención de inundaciones. Además de las represas, el alcalde señaló que existen otros proyectos detenidos, como los trabajos de bacheo en distintas zonas de la ciudad, la rehabilitación de calles y la remodelación del antiguo Palacio Municipal.

A estos se suman obras como el mercado San Isidro y diversos proyectos en barrios y colonias, entre ellos la colonia Nueva Capital, que fueron comenzados por el actual edil capitalino, Jorge Aldana. “Hay muchos proyectos que están detenidos que con solo encontrar la solución financiera y ponerlos a funcionar estaríamos viendo mucho desarrollo en la ciudad y beneficios para los capitalinos”, afirmó el edil. Zelaya también dejó claro que dará continuidad a los proyectos positivos impulsados por la administración anterior.