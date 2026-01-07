Más de 20 obras paralizadas en Distrito Central por deuda de L800 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 20 proyectos de infraestructura ejecutados en el Distrito Central se encuentran paralizados debido a una deuda que ronda los 800 millones de lempiras, según denunció la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

La falta de pago ha generado una crisis que impacta directamente a las empresas constructoras y a los trabajadores que dependen de estas obras para mejorar su calidad de vida.

Gustavo Boquín, presidente de la Chico, afirmó que “es normal que el gobierno, ya sea local o central, tenga deudas con proveedores y contratistas, pero cuando la situación se vuelve insostenible y los pagos se retrasan cada vez más, surgen serias preocupaciones”, explicó.

Lamentó que resulta contradictorio cuando “al revisar los portales de transparencia se observan recaudaciones récord, pero aun así no se cumple con las obligaciones y pagos a las empresas”.

El entrevistado sostuvo que “casi el 100% de las obras se han ejecutado o avanzado con capital propio de los empresarios de la construcción”; sin embargo, no ha tenido el pago correspondiente.

Amplió que son los empresarios de la construcción quienes asumen el riesgo financiero esperando pagos oportunos, pero “cuando eso no sucede, el problema se traslada a la banca y entramos en mora sin que sea culpa del contratista”, enfatizó.

Boquín advirtió que esta situación “afecta directamente la credibilidad, la imagen y el prestigio de las empresas”, ya que el sistema financiero suma intereses a los constructores por atrasos provocados por el incumplimiento del Estado.