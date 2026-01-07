ENEE colocó L7,600 millones en bonos; generadores reclaman pagos

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aceleró en el último trimestre de 2025 la emisión de nueva deuda para cubrir atrasos de pago con los generadores privados. Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH), que fue la institución responsable de la subasta de los bonos, revela que se colocaron 7,598.6 millones de lempiras en siete sesiones.
Agrega que las subastas se realizaron entre el 25 de septiembre y el 29 de diciembre del año anterior. A través del Decreto 12-2025, el Congreso Nacional autorizó a la ENEE a la contratación de nuevo endeudamiento por 700 millones de dólares o su equivalente en lempiras, los que podían se colocados en el mercado nacional e internacional.
No obstante, los generadores privados de energía denunciaron que las autoridades de la estatal eléctrica no cumplieron con pagar la deuda y lo que recibieron fueron abonos por el suministro de energía eléctrica.
Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), manifestó que “no se cumplieron (los compromisos de pago), tenemos reportes de varias empresas que no obtuvieron mayor pago”.
Añadió que aún no tienen una cifra global de los pagos realizados en diciembre pasado.Una de las empresas que suministra energía a la ENEE reveló que, del 100% de atrasos de pago por concepto de facturas vencidas de seis meses, la estatal eléctrica apenas canceló el 11% de la deuda en el mes de diciembre.
El balance general a octubre de 2025 publicado por la ENEE en el portal de transparencia indica que el saldo de las “cuentas por pagar a proveedores” fue de 16,600.7 millones de lempiras. Erick Tejada, gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se comprometió cerrar 2025 con atrasos de pago por 9,500 millones de lempiras.
Deuda soberana
La contratación de deuda de la ENEE es una carga para las finanzas públicas, ya que de acuerdo con la Sefin (Secretaría de Finanzas), la estatal eléctrica tiene una calificación 5, o sea hay riesgos sustanciales de default.
A septiembre de 2025, de los 348.8 millones de dólares de deuda externa garantizada, el saldo es de $163.7 millones, de los que $140.4 millones del monto pendiente de pago corresponde a la ENEE.
En el caso de deuda interna avalada por el Estado, el monto contratado es de 24,970.7 millones de lempiras, de los que L24,346.5 millones pertenecen a la ENEE, a los que hay sumarle L7,600 millones más de nueva emisión.
“La ENEE continúa en una posición financiera retadora lo que impacta en sus indicadores de rentabilidad y liquidez, lo anterior, agravado por los altos niveles de endeudamiento, lo que ha derivado en atrasos en el pago de su servicio de deuda, llegando dicho atraso a representar más de un 11% (umbral máximo 10%) de sus pasivos totales”, señala la Secretaría de Finanzas.
Añade que “dado el escenario financiero actual de la ENEE y sus perspectivas de alto riesgo, continua con una calificación de 5 para el año en curso”. Sostiene que los indicadores financieros de la estatal eléctrica muestran un bajo desempeño producto del alto nivel de pérdidas que tiene (más del 30%), además de los problemas de liquidez que ello implica, ya que los activos más líquidos son insuficientes para hacer frente a los pagos de corto plazo.