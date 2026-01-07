Exportación de camarón crece 8.22% y genera $261 millones a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La industria hondureña del cultivo de camarón superó en 2025 los resultados de 2024 pero lejos de las cifras registradas en 2023. Un informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) indica que el volumen exportado ascendió a 68,915,947 libras, mejor que las 63,680,419 libras de 2024. El crecimiento interanual fue de 5,235,528 libras, que en valores porcentuales significa 8.22 puntos.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, dijo que el resultado de 2025 está lejos de las 78,603,451 libras exportadas en 2023, lo que se explica por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán, que hasta ese año era el primer mercado para Honduras. El gobierno hondureño oficializó relaciones con China en 2023 pero los volúmenes exportados a ese país fueron marginales. Otro dato relevante del periodo 2024-2025 es que las divisas generadas por exportaciones aumentaron de 228,697,143 a 260,991,553 dólares, con un incremento interanual de $32,294,410, que significó 14.12% más. En 2023, el valor de las exportaciones alcanzó 265,178,351 dólares.

Mercados

El informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras destaca los factores que contribuyeron a mejorar los principales indicadores en 2025. El primero es mayores ventas a la Unión Europea (UE), al consolidarse por segundo año consecutivo como el principal destino para la camaricultura de Choluteca y Valle, al exportarse 26,328,651 libras por un valor de 123,809,580 dólares, superando las 23,044,114 libras de 2024 por $106,146,682. Otro dato interesante es el repunte en las exportaciones a México en el periodo 2024-2025 al subir de 16,584,590 a 26,193,017 libras, con un crecimiento de 9,608,427 libras. Las divisas generadas crecieron de 49,178,147 a 83,707,166 dólares.