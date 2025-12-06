Exportaciones de camarón generaron $234.4 millones para Honduras en 11 meses

Tegucigalpa, Honduras.- La industria hondureña del cultivo de camarón cerró noviembre de 2025 con cifras halagadoras para el sector acuícola. Según el último informe mensual de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), las divisas exportadas sumaron 234.4 millones de dólares a noviembre de 2025, superando los 205.6 millones de igual periodo de 2024. El incremento interanual es de 28.8 millones de dólares y 14 puntos porcentuales. Juan Carlos Javier, presidente de la Andah, explica que la mayor generación de divisas obedece a un mayor volumen exportado al pasar de 57,322,690 a 61,867,719 libras, equivalente a 4,545,030 libras más. Agrega que hay otros indicadores positivos que se destacan, por ejemplo, mayores exportaciones a la Unión Europea (UE), equivalente a 3,265,851 libras y que se tradujo en 13,920,734 dólares más. La mayor parte del producto que se envía al mercado europeo es camarón con valor agregado, con un precio promedio de 4.26 dólares la libra.

Señala que otro mercado que resulta relevante es México, con un crecimiento en el volumen exportado de 8,048,752 libras por un monto de 29,350,951 dólares, destacando el camarón fresco o congelado, con un precio promedio por libra de 3.64 dólares. Esos indicadores contribuyeron a amortiguar la caída de exportaciones a Taiwán de 2,982,583 libras por 5,987,575 dólares y a Centroamérica con 3,728,429 libras por $8,986,205, de acuerdo con el reporte de la Andah. La caída al mercado regional se explica por el cierre del mercado de Guatemala, dijo Juan Carlos Javier. Otro dato relevante es que los 234.4 millones de dólares por concepto de exportación de enero a noviembre de 2025 superan los $229 millones de los 12 meses de 2024. Respecto al volumen exportado a noviembre pasado -61,867,719 libras- aún es menor a la cifra de 2024 (63,830,867 libras), sin embargo, al cierre de este año rondará 67 millones de libras.